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Anne Yarısı 2. bölüm 2. fragman izle! ''Enişte baldız ilişkisi yazmayın''

Başrollerinde Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu’nun yer aldığı Anne Yarısı dizisi salı akşamı ikinci bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı kısa sürede tepki çekti. Dizi takipçileri ''Enişte baldız ilişkisi yazmayın'' diyerek sitem etti.

Anne Yarısı 2. bölüm 2. fragman izle! ''Enişte baldız ilişkisi yazmayın''
Öznur Yaslı İkier

NOW’ın yeni dizisi Anne Yarısı, Salı akşamlarının yeni dizileri arasında yer aldı. Kapadokya’nın etkileyici atmosferinde geçen dizide aile bağları, saklanan sırlar, velayet mücadelesi ve büyük fedakârlıklar iç içe geçti.

Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu'nun başrolde olduğu dizinin ilk bölümünün ardından 'Uzak Şehir' gibi yorumları yapılmıştı. Şimdide dizinin yeni bölüm fragmanı tepki çekti.

**ANNE YARISI 2. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!

Anne Yarısı 2. bölüm 2. fragmanına sosyal medyada; 'Enişte baldız ilişkisi yazmayın', 'Enişte baldız ilişkisi istemiyoruz', 'Bu durumu normalleştirmeyin' gibi yorumlar yapıldı.

ANNE YARISI KONUSU

****Sekiz yıl önce yaşanan büyük bir kaybın ardından yolları aynı çocuğun etrafında kesişen Ali ve Zeynep’in duygu yüklü hikayesini ekrana taşıyacak “Anne Yarısı”; geçmişin sırları, velayet mücadelesi ve büyük fedakarlıklarla örülü hikayesiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Anne Yarısı 2. bölüm 2. fragman izle! Enişte baldız ilişkisi yazmayın 1

**ANNE YARISI OYUNCULARI

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu başrolleri paylaşıyor. Kadroda ayrıca Selen Uçer, Fatih Gühan, Cansu Fırıncı, Mert Denizmen, Merve Şen, Dilşah Demir, İlayda Çevik, Ömer Nadir Civelek, Deniz Gürkan, Berkay Akdemir, Yeliz Korkmaz, Abdurrahman Yunusoğlu, Ürüncan Keskin, Melisa Duru Ünal, Umut Kaplıca ve Murat Balcı yer alıyor.**

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Burcu Özberk Cihangir Ceyhan Esra Dermancıoğlu Anne Yarısı dizisi
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