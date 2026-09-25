Bizim Hikaye'nin Kiraz'ı Zeynep Selimoğlu yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle hayran bıraktı

'Bizim Hikaye' dizisi yayınlandığı döneme gerek oyucu kadrosu gerekse konusuyla damga vurmuştu. Başrollerinde Hazal Kaya, Burak Deniz gibi başarılı isimlerin yer aldığı sevilen dizide küçük kardeşlerden Kiraz karakterine hayat veren Zeynep Selimoğlu son haliyle gündem oldu.

Uzun zamandır ortalarda görünmeyen Zeynep Selimoğlu özel bir davette ortaya çıktı. 19 yaşında güzel bir genç kız olan Selimoğlu'nu görenler hayran kaldı.

Bizim Hikaye'nin Kiraz'ını görenler; 'ne kadar büyümüş', 'çok güzel bir kız olmuş' gibi yorumlar yaptılar.

ZEYNEP SELİMOĞLU KİMDİR?

Oyunculuğa 2016 yapımı Mahalle filmiyle başlayan Selimoğlu'nun geniş kitlelerle tanışması ise bir yıl sonra Bizim Hikaye sayesinde oldu.

Sonrasında eğitimine ağırlık veren genç oyuncuyu 2022'de Engin Günaydın'ın başrolünde olduğu Andropoz dizisinde Sıla rolüyle yeniden izleyicisinin karşısına çıktı. Liseden mezun olan Selimoğlu'nun eğitim hayatına Milano'da devam edeceği basına yansımıştı.