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Anne Yarısı 2.bölüm fragmanı geldi! "Çok Uzak Şehir gibi"

Başrollerinde Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu’nun yer aldığı Anne Yarısı ekrana ilk bölümüyle geldi. Anne Yarısı 1. bölüm sonunda 2. bölüm fragmanı da geldi. Seyirci ise Uzak Şehir benzetmesi yaptı.

Anne Yarısı 2.bölüm fragmanı geldi! "Çok Uzak Şehir gibi"
Nebahat Kübra Akalın

NOW’ın yeni dizisi Anne Yarısı, Salı akşamlarının yeni dizileri arasında yer alıyor. Kapadokya’nın etkileyici atmosferinde geçen dizide aile bağları, saklanan sırlar, velayet mücadelesi ve büyük fedakârlıklar iç içe geçiyor.

Anne Yarısı 2.bölüm fragmanı geldi! "Çok Uzak Şehir gibi" 1

Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu'nun başrolde olduğu dizinin ilk bölümünün ardından sosyal medyada yorum yağdı. Anne Yarısı 2. bölüm fragmanı yayınlanınca seyirci X'te "Çok Uzak Şehir vibe'ı aldım", "Sanki Uzak Şehir izliyorum gibi", "Dizi tutar ama konu yordu", "Bu ikili bir şekilde tutar" yorumlarında bulundu.

Anne Yarısı 2.bölüm fragmanı geldi! "Çok Uzak Şehir gibi" 2

ANNE YARISI 2. BÖLÜM FRAGMANI

Anne Yarısı 2. bölüm fragmanında kayıp Ege bulunuyor.

ANNE YARISI KONUSU

Sekiz yıl önce yaşanan büyük bir kaybın ardından yolları aynı çocuğun etrafında kesişen Ali ve Zeynep’in duygu yüklü hikayesini ekrana taşıyacak “Anne Yarısı”; geçmişin sırları, velayet mücadelesi ve büyük fedakarlıklarla örülü hikayesiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Anne Yarısı 2.bölüm fragmanı geldi! "Çok Uzak Şehir gibi" 3

ANNE YARISI OYUNCULARI

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu başrolleri paylaşıyor. Kadroda ayrıca Selen Uçer, Fatih Gühan, Cansu Fırıncı, Mert Denizmen, Merve Şen, Dilşah Demir, İlayda Çevik, Ömer Nadir Civelek, Deniz Gürkan, Berkay Akdemir, Yeliz Korkmaz, Abdurrahman Yunusoğlu, Ürüncan Keskin, Melisa Duru Ünal, Umut Kaplıca ve Murat Balcı yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Uzak Şehir Anne Yarısı dizisi
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