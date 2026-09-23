MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

İlker Ayrık Serhat Kılıç'ın cenazesine neden gitmedi?

Serhat Kılıç'ın cenazesinde gözler İlker Ayrık'ı da aramıştı. İlker Ayrık'ın cenazede neden yer almadığı günler sonra ortaya çıktı. Şoray Uzun 'küslük var mıydı?' sorusuna yanıt verdi.

İlker Ayrık Serhat Kılıç'ın cenazesine neden gitmedi?

Seksenler dizisinde hayat verdiği Ergun Plak karakteriyle hafızalara kazınan Serhat Kılıç, 5 Eylül'de İstanbul Kağıthane'deki evinde ölü bulundu.

Ölümüyle alakalı soruşturma başlatılan Kılıç için ilk tören İstanbul'da Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlendi. Anma töreninde gözler İlker Ayrık'ı da aradı ancak ünlü oyuncu cenazede yer almadı.

İlker Ayrık Serhat Kılıç ın cenazesine neden gitmedi? 1

Cenazeden günler sonra bu durumun sebebini Şoray Uzun açıkladı. Uzun açıklamasında "Avustralya'daydı. Dünyanın bir ucundaydı, küslük yoktu" dedi.

Uzun'un anlatımına göre; İlker Ayrık'ın Avustralya'da önceden planlanmış bir programı ve işi vardı; satılan biletleri de olduğu için oyuncu cenaze için dönüş yapamadı.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yine yalnız değildi! İspanyol model ile böyle görüntülendi Yine yalnız değildi! İspanyol model ile böyle görüntülendi
Seni Tanıyorum'da cesur sahneler! Sınırları zorladı Seni Tanıyorum'da cesur sahneler! Sınırları zorladı

Anahtar Kelimeler:
Serhat Kılıç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Okul saldırısında dikkat çeken dizi: O karakterden ilham almış!

Okul saldırısında dikkat çeken dizi: O karakterden ilham almış!

ABD Başkanı Trump: "Cumhurbaşkanı Erdoğan harika bir adamdır"

ABD Başkanı Trump: "Cumhurbaşkanı Erdoğan harika bir adamdır"

Aziz Yıldırım kanunları! "Herkes gider o kalır" diyerek duyurdu

Aziz Yıldırım kanunları! "Herkes gider o kalır" diyerek duyurdu

Sahneleri çok konuşuldu! Herkes yaşını merak etti

Sahneleri çok konuşuldu! Herkes yaşını merak etti

Son model araçlarla yola çıkan ünlü firma yollardan çekiliyor

Son model araçlarla yola çıkan ünlü firma yollardan çekiliyor

Bankaların promosyon tablosu değişti

Bankaların promosyon tablosu değişti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.