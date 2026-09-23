İlker Ayrık Serhat Kılıç'ın cenazesine neden gitmedi?

Seksenler dizisinde hayat verdiği Ergun Plak karakteriyle hafızalara kazınan Serhat Kılıç, 5 Eylül'de İstanbul Kağıthane'deki evinde ölü bulundu.

Ölümüyle alakalı soruşturma başlatılan Kılıç için ilk tören İstanbul'da Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlendi. Anma töreninde gözler İlker Ayrık'ı da aradı ancak ünlü oyuncu cenazede yer almadı.

Cenazeden günler sonra bu durumun sebebini Şoray Uzun açıkladı. Uzun açıklamasında "Avustralya'daydı. Dünyanın bir ucundaydı, küslük yoktu" dedi.

Uzun'un anlatımına göre; İlker Ayrık'ın Avustralya'da önceden planlanmış bir programı ve işi vardı; satılan biletleri de olduğu için oyuncu cenaze için dönüş yapamadı.