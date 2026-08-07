Anne Yarısı ile ekrana dönüyor! Burcu Özberk'in keyfi yerinde

NOW'ın merakla beklenen yeni dizisi Anne Yarısı dizisiyle ekrana dönen Burcu Özberk çekimlere başladı.

Cihangir Ceyhan ile başrolü oynayacak olan Burcu Özberk son olarak yeşillikler arasında verdiği bir pozla dikkat çekti.

Burcu Özberk, doğayla iç içe bir atmosferde objektif karşısına geçti. Oyuncu hardal sarısı tonlarındaki desenli, askılı uzun elbisesiyle yaz şıklığını gözler önüne serdi.

Zarif görünümünü beyaz sandaletlerle tamamlayan Özberk'in doğal ve sade tarzı, takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

ANNE YARISI KONUSU

Sekiz yıl önce yaşanan büyük bir kaybın ardından yolları aynı çocuğun etrafında kesişen Ali ve Zeynep’in duygu yüklü hikayesini ekrana taşıyacak “Anne Yarısı”; geçmişin sırları, velayet mücadelesi ve büyük fedakarlıklarla örülü hikayesiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.