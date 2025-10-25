Antalya sokaklarında "Altın Portakal" coşkusu

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 62’ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin geleneksel kortejinde, Settar Tanrıöğen, Serap Aksoy ve Ezel Akay gibi ünlü isimler vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sokakları dolduran Antalyalılar, sanatçıları görmek için adeta birbirleriyle yarıştı.



Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 62’nci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin korteji, Cam Piramit önünden başlayan renkli görüntülerle kenti adeta bir açık hava sahnesine çevirdi. Kortejde sinema ve televizyon dünyasının sevilen isimleri Settar Tanrıöğen, Serap Aksoy ve yönetmen-senarist Ezel Akay’ın yanı sıra çok sayıda sanatçı yer aldı.



Üstü açık klasik otomobillerle halkı selamlayan ünlü isimlere, samba dansçıları, Yeşilçam maskotları ve bando takımları eşlik etti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Dirgen Özdemir de Serap Aksoy ile birlikte klasik otomobilden vatandaşları selamlayarak çiçek dağıttı.

Festival korteji Cam Piramit’ten başlayarak 100. Yıl Bulvarı, Güllük Caddesi, Cumhuriyet Meydanı ve Işıklar Caddesi güzergahını takip etti. Karaalioğlu Parkı girişinde sona eren kortej boyunca, vatandaşlar ellerinde telefonlarla sanatçıları görüntüledi, bazıları çiçek atarken bazıları da alkışlarla tempo tuttu. Evlerinin balkonundan izleyenler ile esnaflar da dükkanlarının önüne çıkarak kortej heyecanına ortak oldu.

Kalabalık arasında yeni doğmuş bebeğiyle gelenler, tekerlekli sandalyesiyle korteji izleyenler ve Eskişehir’den sadece festival coşkusunu yaşamak için gelen sinemaseverler de dikkat çekti.

Vatandaşların ilgisinden duygulanan sanatçılar, sık sık durarak hayranlarıyla fotoğraf çektirdi. Ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen, gördüğü ilgiden etkilendiğini belirterek, "Çok şaşkınım ve çok mutluyum. Çok kalabalık" dedi.

