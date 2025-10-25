MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Kültür Sanat

Antalya sokaklarında "Altın Portakal" coşkusu

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 62’ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin geleneksel kortejinde, Settar Tanrıöğen, Serap Aksoy ve Ezel Akay gibi ünlü isimler vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 62’ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin geleneksel kortejinde, Settar Tanrıöğen, Serap Aksoy ve Ezel Akay gibi ünlü isimler vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sokakları dolduran Antalyalılar, sanatçıları görmek için adeta birbirleriyle yarıştı.
Antalya sokaklarında "Altın Portakal" coşkusu 1
Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 62’nci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin korteji, Cam Piramit önünden başlayan renkli görüntülerle kenti adeta bir açık hava sahnesine çevirdi. Kortejde sinema ve televizyon dünyasının sevilen isimleri Settar Tanrıöğen, Serap Aksoy ve yönetmen-senarist Ezel Akay’ın yanı sıra çok sayıda sanatçı yer aldı.

Antalya sokaklarında "Altın Portakal" coşkusu 2
Üstü açık klasik otomobillerle halkı selamlayan ünlü isimlere, samba dansçıları, Yeşilçam maskotları ve bando takımları eşlik etti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Dirgen Özdemir de Serap Aksoy ile birlikte klasik otomobilden vatandaşları selamlayarak çiçek dağıttı.
Festival korteji Cam Piramit’ten başlayarak 100. Yıl Bulvarı, Güllük Caddesi, Cumhuriyet Meydanı ve Işıklar Caddesi güzergahını takip etti. Karaalioğlu Parkı girişinde sona eren kortej boyunca, vatandaşlar ellerinde telefonlarla sanatçıları görüntüledi, bazıları çiçek atarken bazıları da alkışlarla tempo tuttu. Evlerinin balkonundan izleyenler ile esnaflar da dükkanlarının önüne çıkarak kortej heyecanına ortak oldu.
Kalabalık arasında yeni doğmuş bebeğiyle gelenler, tekerlekli sandalyesiyle korteji izleyenler ve Eskişehir’den sadece festival coşkusunu yaşamak için gelen sinemaseverler de dikkat çekti.

Antalya sokaklarında "Altın Portakal" coşkusu 3


Vatandaşların ilgisinden duygulanan sanatçılar, sık sık durarak hayranlarıyla fotoğraf çektirdi. Ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen, gördüğü ilgiden etkilendiğini belirterek, "Çok şaşkınım ve çok mutluyum. Çok kalabalık" dedi.

Antalya sokaklarında "Altın Portakal" coşkusu 4

Antalya sokaklarında "Altın Portakal" coşkusu 5

Antalya sokaklarında "Altın Portakal" coşkusu 6

Kaynak: İHABu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti! Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!
Taşacak Bu Deniz' reytingleri alt üst etti! Zirveye yerleştiTaşacak Bu Deniz' reytingleri alt üst etti! Zirveye yerleşti

Anahtar Kelimeler:
altin portakal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

AK Partili Şamil Tayyar uyardı: Yanlış yapıyorsunuz!

AK Partili Şamil Tayyar uyardı: Yanlış yapıyorsunuz!

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.