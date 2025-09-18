Apar topar hastaneye kaldırılmıştı! Uzak Şehir'in Mahmut Ağa'sı Mahmut Cevher taburcu oldu

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden ve fenomen dizi Uzak Şehir’de “Mahmut Ağa” karakterine hayat veren usta oyunca Mahmut Cevher geçtiğimiz günlerde apar topar hastaneye kaldırılmıştı.

Ünlü oyuncu, rol aldığı yeni filmin çekimleri için gittiği Çorum'da hastanelik oldu. Odasında yarı baygın bulunan Mahmut Cevher'in yediği tavuktan zehirlenerek fenalaştığı öğrenildi.

Mahmut Cevher yaptığı açıklamada; "KEM film ekibine, başta Mustafa Uslu - Sinem Uslu olmak üzere yönetmenimiz Ahmet bey ve bütün ekibimize bana gösterdikleri yakınlıktan ve özellikle rahatsızlığım sırasında sağlığımla ilgili gösterdikleri hassasiyetten dolayı şükranlarımı bildiririm. Bütün arkadaşlarımın gözlerinden öpüyorum, başarılar diliyorum. Hoşça kalın" ifadelerini kullanmıştı.

TV100'de yer alan habere göre; acilen tedaviye alınan ve bir gün boyunca hastanede kalan Mahmut Cevher'in tamamen iyileştiği ve yeniden eski hayatına döndüğü öğrenildi.