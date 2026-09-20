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Aras Bulut İynemli’nin ifadesi ortaya çıktı! Şifresini kendi rızasıyla verdi

Uyuşturucu madde soruşturması kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan Aras Bulut İynemli'nin ifadesi ortaya çıktı. Oyuncu telefon şifresini kendi rızasıyla paylaştı ve iddiaları reddetti.

Aras Bulut İynemli’nin ifadesi ortaya çıktı! Şifresini kendi rızasıyla verdi

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Aras Bulut İynemli’nin savcılık ifadesi ortaya çıktı.

İynemli, hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmadığını belirten oyuncu, bu maddelerin satışıyla bilinen kişilerle herhangi bir bağlantısının bulunmadığını söyledi. Aras Bulut İynemli'nin ifadesi şöyle:

"Telefonumda ve kullanmış olduğum uygulamalar da ekstra olarak şifreleme yoktur. Sadece tuş kilidi şifresi bulunmaktadır. Kendi rızam ile bu şifreyi veriyorum. Şifre 14XXXX’dir.

Aras Bulut İynemli’nin ifadesi ortaya çıktı! Şifresini kendi rızasıyla verdi 1

Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmıyorum. Uyuşturucu ve uyarıcı madde sattığı bilinen biri ile irtibat kurmadım. Uyuşturucu ve uyarıcı madde almak için birini aracı kılmadım. Herhangi birine bu maksat ile para transferi yapmadım.

"KESİNLİKLE ALMADIM"

İkametimde veya kapalı açık alanlarda, yat, tekne vb. deniz araçlarında herhangi bir parti ve herhangi bir eğlence amaçlı organizasyon düzenlemedim. Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılan parti, festival, bar, cafe, organizasyon, konser vb.bir ortamda bulunmadım. Ben uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmıyorum. İkametimde ve gittiğim eğlence mekanlarında uyuşturucu ve uyarıcı madde kesinlikle almadım.
Aras Bulut İynemli’nin ifadesi ortaya çıktı! Şifresini kendi rızasıyla verdi 2

Ben yasaklı ve uyarıcı madde kullanmadığım için çevremde bulunan arkadaş çevreme veya başkalarına böyle bir ikramda kesinlikle bulunmadım. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanacak bir suç işlemediğim için etkin pişmanlık hükümleri kapsamından faydalanmak istemiyorum."

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Aras Bulut İynemli aras bulut
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