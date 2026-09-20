Seni Tanıyorum dizisine ilgi yoğun! Seni Tanıyorum konusu ne?

Yönetmenliğini Mert Baykal'ın üstlendiği, senaryosunu Tuğba Doğan'ın kaleme aldığı Seni Tanıyorum Netflix'te yayınlandı.

Seni Tanıyorum dizisi 75 ülkede ilk 10’a girdi ve dünyada 3. sırada yer aldı. Türkiye, Fas, Dominik Cumhuriyeti, Gürcistan, Suudi Arabistan, Uruguay Venezuela gibi ülkelerde dizi birinci sıraya yerleşti.

SENİ TANIYORUM KONUSU

Hikâye, doğum yaptıktan sonra ressamlık kariyerine geri dönmek isteyen Funda'nın (Elçin Sangu) uzun arayışın ardından bulduğu bakıcı Nazlı (Melis Sezen) ile başlıyor.



Nazlı’nın eve gelişiyle aradığı desteği bulduğunu düşünse de genç kadının sakladığı sırlar, Funda ile eşi İlker’in kurduğu düzeni sarsmaya başlar. Nazlı’nın gerçek niyetleri giderek daha fazla soru işareti yaratırken, üçlü arasındaki ilişki güven, tutku ve sadakatin sınandığı psikolojik bir mücadeleye dönüşür.