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Sahra Işık ifşası sonrası Seray Kaya İdris Aybirdi ile aşkını ilan etti

Survivor yarışmasıyla tanınan Sahra Işık, ayrıldığı İdris Aybirdi'nin kendisini Kızılcık Şerbeti oyuncusu Seray Kaya ile aldattığını iddia etti. Işık'ın bazı mesajları ifşalamasının ardından Kaya, İdris Aybirdi ile aşk yaşadığını duyurdu. Seray Kaya'dan açıklama da geldi.

Sahra Işık ifşası sonrası Seray Kaya İdris Aybirdi ile aşkını ilan etti

Sahra Işık 2019 yılında İdris Aybirdi ile evlenmişti. Evliliklerinde yaşadıkları sorunlarla sık sık gündeme gelen çift bir süre önce boşandı. Survivor ile tanınan Sahra Işık boşanma sonrası kocasını ifşa etti.

Sahra Işık ifşası sonrası Seray Kaya İdris Aybirdi ile aşkını ilan etti 1

Sahra Işık eski kocasının kendisini Kızılcık Şerbeti oyuncularından Seray Kaya ile aldattığını da açıklayarak bazı mesajları paylaştı. Seray Kaya ise önce aşk pozunu paylaştı ardından açıklama yaptı.

Seray Kaya İdris Aybirdi ile aşkını ilan ettikten sonra açıklama yayınlayarak "İdris Aybirdi ile ilişkim, her iki tarafın da boşanmasının ardından başlamıştır. Bunun aksini ima eden veya farklı bir hikâye üzerinden kamuoyu oluşturmaya çalışan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. İddia edildiği gibi karşı tarafla geçmişe dayanan bir arkadaşlığım ya da dostluğum da söz konusu değildir" dedi.

Sahra Işık ifşası sonrası Seray Kaya İdris Aybirdi ile aşkını ilan etti 2

SAHRA IŞIK'I YALANLADI

Oyuncu sevgilisiyle tanışmasına dair detayları şöyle anlattı:

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"Yaklaşık 6-7 yıl önce, kadınların ve erkeklerin ayrı bulunduğu bir düğünde aynı ortamda yalnızca kısa bir süre bulunduk ve kendisiyle ayaküstü sohbet ettik. Daha sonra sosyal medyada beni takip etmesi üzerine, yalnızca nezaket gereği kendisini takip ettim. O tarihten sonra kendisiyle bir daha karşılaşmadım. İddia edildiği gibi "üçümüzün bir araya geldiği, aynı masada oturduğu veya birlikte vakit geçirdiği bir dönem de hiçbir zaman olmamıştır. Üstelik tüm bunların, anlaşmalı bir boşanmanın ardından, belirli gün ve zamanlarda doğruluğu ve tutarlılığı bulunmayan iddialarla tekrar tekrar gündeme getirilmesini anlamakta güçlük çekiyorum.
Sahra Işık ifşası sonrası Seray Kaya İdris Aybirdi ile aşkını ilan etti 3

İki tarafın kendi aralarında yaşadığı veya yaşamadığı sorunlara beni dâhil ederek gerçeklerle örtüşmeyen bağlantılar kurulmasını ve bunun üzerinden asılsız bir mağduriyet algısı oluşturulmasını kabul etmiyorum. Hiçbir şekilde benimle ilgisi olmayan meselelerin şahsım üzerinden farklı bir hikâyeye dönüştürülmeye çalışılmasını ve itibarımı zedelemeye yönelik söylemlerin kamuoyuna taşınmasını da kabul edilemez buluyorum.

İLİŞKİM OLDUĞUNU İNKAR ETMEDİM

Konu gündeme geldikçe, haber peşinde olan muhabir arkadaşların bana yönelttiği sorulara dahi sessiz kalmamın nedeni, iki kişi arasındaki meselelerin yanı sıra masum bir çocuğun da bu süreçten etkilenme ihtimaliydi. Bir ilişkim olduğunu inkâr etmedim. Aksine, durumun hassasiyetini açıkça ifade ettim ve hakkımda ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledim. O dönemde söylediklerim nettir ve bugün de aynı sözlerin arkasındayım. Ancak artık bu konu, benim açımdan bir açıklama meselesi olmaktan çıkmıştır.Ailemi, sevenlerimi ve şahsımı bu süreçte üzen; Gerçeği çarpıtan, şahsımı hedef alan, hakaret, iftira ve gerçeğe aykırı nitelikteki her türlü paylaşım, yayın ve söylemle ilgili hukuki süreci başlattığımı, yapılacak her türlü açıklama ve paylaşımın hukuki çerçevede değerlendirileceğini kamuoyunun bilgisine sunarım."

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Anahtar Kelimeler:
Sahra Işık Seray Kaya
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