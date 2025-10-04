MAGAZİN

Arda Güler'in sevgilisi Duru Nayman kararını verdi! Seçtiği meslek herkesi şaşırttı

Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler, başarısı kadar özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Sevgilisi Duru Nayman ile sık sık görüntü veren Arda Güler şimdi de sevgilisinin tercihiyle gündeme geldi. Duru Nayman, Barcelona'nın prestijli programıyla spor yönetimi dünyasına adım atarak herkesi şaşırttı.

Öznur Yaslı İkier

Real Madrid'de oynayan milli yıldız Arda Güler'in basketbolcu sevgilisi Duru Nayman, son dönemin popüler mesleği spor yönetimine yöneldi.

Spor kariyerindeki başarılarının yanı sıra ISDE Hukuk ve Ekonomi Üniversitesi'nde okuyan Nayman, yüksek lisans eğitimine başladı.

Duru Nayman, Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre; futbol kulübü Barcelona'ya ait olan Barça Innovation Hub Spor Yönetimi ve Hukuk Becerileri Yüksek Lisansı programıyla işbirliği yapan üniversitede eğitimine devam ediyor.

Duru Nayman verdiği karar hakkkında; "Spor her zaman tutkumdu. Bu çift programı seçmek hayatımda verdiğim en iyi kararlardan biri" dedi.

