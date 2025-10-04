Arda Güler'in sevgilisi Duru Nayman kararını verdi! Seçtiği meslek herkesi şaşırttı

Real Madrid'de oynayan milli yıldız Arda Güler'in basketbolcu sevgilisi Duru Nayman, son dönemin popüler mesleği spor yönetimine yöneldi.

Spor kariyerindeki başarılarının yanı sıra ISDE Hukuk ve Ekonomi Üniversitesi'nde okuyan Nayman, yüksek lisans eğitimine başladı.

Duru Nayman, Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre; futbol kulübü Barcelona'ya ait olan Barça Innovation Hub Spor Yönetimi ve Hukuk Becerileri Yüksek Lisansı programıyla işbirliği yapan üniversitede eğitimine devam ediyor.

Duru Nayman verdiği karar hakkkında; "Spor her zaman tutkumdu. Bu çift programı seçmek hayatımda verdiğim en iyi kararlardan biri" dedi.