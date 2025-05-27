Arda Güler ve sevgilisi Duygu Nayman tatilde! Şarkıya eşlik ettiği anlar paylaşıldı

Real Madrid'de oynayan milli futbolcu Arda Güler futbol kariyeri kadar özel hayatıyla da gündeme gelen bir isim.

Kariyerine Real Madrid'de devam eden Arda Güler uzun süredir Duru Nayman ile birlikte. İlişkisini gözlerden uzak yaşayan çift zaman zaman sosyal medyada paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman son olarak Bodrum'da tatilde görüntülendi.

Bodrum’da bir otelde sevgilisiyle Enbe Orkestrası'nı dinlemeye giden Arda Güler, orkestra şefi Behzat Gerçeker‘in şarkıya eşlik teklifini geri çevirmedi. Ay Benzer şarkısına eşlik eden Güler'in o anlarına beğeni yağdı.

Sosyal medyada ise "Çok düzgün çocuk", "Çok sempatikler", "Sevgilisiyle çok yakışıyorlar" yorumları aldı.