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Arda Güler ve Vinicius Junior Formula 1'de! Tarzları gündem oldu

Arda Güler ve Vinicius Junior, sevgilileriyle katıldıkları Formula 1 Madrid Grand Prix'sinde dikkat çekti. Arda Güler ve sevgilisi Duru'nun sade tarzları dikkat çekerken Vinicius Junior ve sevgilisinin tarzlarına da yorum yağdı.

Arda Güler ve Vinicius Junior Formula 1'de! Tarzları gündem oldu

Arda Güler sevgilisi Duru Nayman ile birlikte Formula 1 Madrid Grand Prix'sine katıldı. Arda Güler ve sevgilisinin davetteki sade tarzı dikkat çekti.

Arda Güler ve Vinicius Junior Formula 1 de! Tarzları gündem oldu 1

Etkinlikte yer alan bir diğer isim ise Vinicius Junior ve sevgilisi oldu. Arda Güler ve sevgilisinin sade tarzının yanında Vinicius Junior ve sevgilisinin gösterişli stili sosyal medyanın da diline düştü.

Arda Güler ve Vinicius Junior Formula 1 de! Tarzları gündem oldu 2

İki çiftin tarzlarını karşılaştıranlar Arda Güler ve sevgilisinin sade tarzına beğeni yağdırdı. Sosyal medyada şu yorumlar dikkat çekti:
Arda Güler ve Vinicius Junior Formula 1 de! Tarzları gündem oldu 3

"Arda ne kadar zarif, diğeri görgüsüz gibi"
"Vinicius Junior Polat ailesi gibi gelmiş"
"Sadeliğin zarafeti diyorum."
"Vinicus parayı sonradan bulan Brezilya çingenesi gibi"

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Anahtar Kelimeler:
Arda Güler
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