MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Murat Ceylan saç rengini değiştirdi! Görenler şaştı kaldı

Survivor yarışmasının sunucusu Murat Ceylan Wish, paylaşımlarıyla magazin gündeminde konuşulmaya devam ediyor. Albüm çıkaran Ceylan, yeni klibi öncesi imajını değiştirerek saçlarını boyattı.

Murat Ceylan saç rengini değiştirdi! Görenler şaştı kaldı

Survivor ile üne kavuşan ve uzun süredir yarışmada sunuculuk yapan Murat Ceylan, adından sıkça söz ettiriyor. Ceylan, geçtiğimiz günlerde takipçilerine albüm müjdesi vermişti.
Murat Ceylan saç rengini değiştirdi! Görenler şaştı kaldı 1

Ceylan, mesajında ''Albümün adını ve tüm detaylarını, içerikleri sizlerle birkaç gün içerisinde paylaşacağım. Şu an hiç uyumadan stüdyodan çıkıp Dominik uçağına yetişeceğim. Şaşırmaya hazır olun. Evet Ocak 2026... Yeni albüm geliyor! İleriki günlerde tarihi ve albümün adını paylaşacağım...'' ifadelerini kullanmıştı.

Murat Ceylan Wish, yeni şarkısı “Kanlı Aşk”ın klibi öncesinde imajını değiştirerek saçlarını boyattı. Wish, yeni halini Instagram'dan paylaştı.

Murat Ceylan saç rengini değiştirdi! Görenler şaştı kaldı 2

Murat Ceylan'ın kızıl saçları ve keskin yüz hatları sosyal medyanın gündemine hızlıca düştü.

Sosyal medyada "Samet Laçina'ya benzemiş", "Yok bu olmamış", "Joker gibi bu ne", "Estetik abartı olmuş" yorumları yağdı.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uzak Şehir başlıyor! Fragmanı heyecan yarattıUzak Şehir başlıyor! Fragmanı heyecan yarattı
Ünlü şarkıcı kanserle savaşıyordu! Üzen haberÜnlü şarkıcı kanserle savaşıyordu! Üzen haber

Anahtar Kelimeler:
Murat Ceylan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rum tarihçiden dikkat çeken çıkış! 'Topraklarımızı satmamalıyız! İkinci İsrail'i kuracaklar'

Rum tarihçiden dikkat çeken çıkış! 'Topraklarımızı satmamalıyız! İkinci İsrail'i kuracaklar'

Kurtlar Vadisi Pusu'daki o sahne yıllar sonra gündem oldu! 'Bu benimle sır olarak gidecek'

Kurtlar Vadisi Pusu'daki o sahne yıllar sonra gündem oldu! 'Bu benimle sır olarak gidecek'

"Ya Fenerbahçe'ye ya Beşiktaş'a gider" derken... İstifa yükleniyor

"Ya Fenerbahçe'ye ya Beşiktaş'a gider" derken... İstifa yükleniyor

"Ayıp değil" diyerek açık açık aldığı tedaviyi anlattı! İlker Ayrık detayı...

"Ayıp değil" diyerek açık açık aldığı tedaviyi anlattı! İlker Ayrık detayı...

Hesaplar değişti: Emekli maaşı ne kadar olacak? Memura 'üçlü' zam

Hesaplar değişti: Emekli maaşı ne kadar olacak? Memura 'üçlü' zam

Nüfusu 1.700, ziyaretçi sayısı 400 bini aştı! Ulaşım adeta kilitlendi

Nüfusu 1.700, ziyaretçi sayısı 400 bini aştı! Ulaşım adeta kilitlendi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.