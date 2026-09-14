Murat Ceylan saç rengini değiştirdi! Görenler şaştı kaldı

Survivor ile üne kavuşan ve uzun süredir yarışmada sunuculuk yapan Murat Ceylan, adından sıkça söz ettiriyor. Ceylan, geçtiğimiz günlerde takipçilerine albüm müjdesi vermişti.



Ceylan, mesajında ''Albümün adını ve tüm detaylarını, içerikleri sizlerle birkaç gün içerisinde paylaşacağım. Şu an hiç uyumadan stüdyodan çıkıp Dominik uçağına yetişeceğim. Şaşırmaya hazır olun. Evet Ocak 2026... Yeni albüm geliyor! İleriki günlerde tarihi ve albümün adını paylaşacağım...'' ifadelerini kullanmıştı.

Murat Ceylan Wish, yeni şarkısı “Kanlı Aşk”ın klibi öncesinde imajını değiştirerek saçlarını boyattı. Wish, yeni halini Instagram'dan paylaştı.

Murat Ceylan'ın kızıl saçları ve keskin yüz hatları sosyal medyanın gündemine hızlıca düştü.

Sosyal medyada "Samet Laçina'ya benzemiş", "Yok bu olmamış", "Joker gibi bu ne", "Estetik abartı olmuş" yorumları yağdı.