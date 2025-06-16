Arda Turan Shakhtar Donetsk'in başına geçti! İlk röportajı o yaptı! Daria Bondar Savina kimdir?

Eyüpspor macerası sonrası Shakhtar Donetsk'in başına geçen Arda Turan şimdilerde verdiği röportajla gündemde. İlk röportajı Daria Bonda Savina ile yapan Arda Turan büyük ilgi gördü.

Turan ile yaptığı ilk röportajla Türkiye kamuoyunun dikkatini çeken Ukraynalı gazeteci Daria Bondar Savina'nın kim olduğu merak edildi. Arda Turan, röportajda 24 yaşındaki gazeteciye hayallerini anlattı. Turan şu ifadeleri kullandı;

"Büyük hayallerim var. Geçenlerde Arsenal ile Paris Saint-Germain'in oynadığı Şampiyonlar Ligi maçını izledim. Şimdi bir gün Shakhtar'ın da o yarı final takımlarından biri olacağını hayal ediyorum. Buna inanmalıyız. Bu benim hayalim. Bu seviyede nasıl oynanacağını biliyorum. Bu seviyede kazandım, bu seviyede kaybettim. Oyuncularıma bu seviyede nasıl oynanacağını öğreteceğim. Öncelikle hepimiz her gün sahada acı çekmeye hazır olmalıyız."

DARİA BONDAR SAVİNA KİMDİR?

Ukraynalı gazeteci ve sosyal medya ünlüsü Daria Bondar Savina, 17 Nisan 2001'de Ukrayna'da doğdu. Medya sektöründe aktif bir şekilde rol alan Savina, gazeteci ve haber muhabiri kimliğinin yanında model ve eski profesyonel dansçı olarak biliniyor.

Savina, Shakhtar Donetsk futbol kulübü adına saha içi röportajlar ve medya içerikleri hazırlayan ekipte yer alıyor.

Ukrayna’da “Football‑1/2/3”, “Espreso” gibi TV kanallarında görev yaptı. Savina, Instagram’da büyük bir takipçi kitlesine de sahip.

Son olarak Arda Turan röportajıyla gündem olan Savina, röportajın ardından Türkiye'den hatırı sayılır bir takipçi kitlesi edindi.