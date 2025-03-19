Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık da gözaltına alındı! "Emniyete gidiyorum"

Siyasi konularla ilgili sokak röportajları yapmasıyla tanınan Arif Kocabıyık da gözaltına alındı.

İlave TV ile bilinen Arif Kocabıyık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Az önce evine polis memuru arkadaşlar geldi hakkımda yakalama çıkmış emniyete gidiyorum" ifadelerini kullandı.

MİLLETVEKİLİ ADAYI OLMUŞTU

YouTube'daki İlave TV kanalında yaptığı sokak röportajlarıyla sık sık gündem olan Arif Kocabıyık Antalya 12. sıradan milletvekili adayı olmuştu. Kocabıyık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Genel başkanım Meral Akşener'in takdiri ile Antalya 12. sıra milletvekili adayı oldum. Kendilerine teşekkür eder ve millet ittifakının iktidar olması için çalışmalarımı sürdüreceğimi bildiririm" demişti.

ARİF KOCABIYIK KİMDİR?

Arif Kocabıyık, 1983 doğumlu ve Türk YouTuber olarak tanınıyor. 2018 yılında İlave TV adlı YouTube kanalını kurmuştur. Yayın hayatına 2018 seçimleri ile başlayan kanal, 2019 Türkiye yerel seçimleri ile birlikte popülarite elde etmiştir. Kanalda Türkiye gündemi ve seçimler hakkında röportajlar yaparak tanınmıştır.