MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Arka Sokaklar'da 11 yıl sonra büyük dönüş! Cevher Şanlı karakteriyle yeniden kadroda

Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar'da şaşırtan bir dönüş oldu. Dizinin unutulmaz karakterlerinden biri olan Cevher Şanlı rolündeki Nail Kırmızıgül, tam 11 yıl sonra diziye geri döndü.

Arka Sokaklar'da 11 yıl sonra büyük dönüş! Cevher Şanlı karakteriyle yeniden kadroda
Kubra Akalın

Arka Sokaklar’ın 714. bölüm fragmanında heyecanlandıran bir isim ortaya çıktı. Konuk oyuncu olarak kadroya dahil olan Nail Kırmızıgül, Cevher karakteriyle geri dönüş yaparak Arka Sokaklar’a yeniden damga vurdu.

Geçtiğimiz haftalarda dizinin hayranları, 11 yıl sonra geri dönecek sürpriz bir ismin olduğunu öğrenmişti. O isim ise, 8. sezonda izlediğimiz ve performansıyla hafızalara kazınan Nail Kırmızıgül oldu.

Kırmızıgül’ün canlandırdığı Cevher Şanlı, Arka Sokaklar tarihinin en tehlikeli ve psikopat karakterlerinden biri olarak biliniyor.

Ekran görüntüsü 2025-05-18 081846

Arka Sokaklar’ın yayınlanan son bölüm fragmanında, Cevher Şanlı karakteri ilk kez yeniden karşımıza çıktı. Fragmanda Cevher’in, Mesut’a “Özledik be devrem” şeklinde seslenmesi, yeni bölümde yaşanacak gerilimin habercisi oldu.

Ekran görüntüsü 2025-05-18 081837

NAİL KIRMIZIGÜL KİMDİR?

Nail Kırmızıgül, 3 Ağustos 1965 yılında Gaziantep’te doğdu. Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde eğitim gören Kırmızıgül, 1991 yılında Sinan Çetin’in yönetmen koltuğunda oturduğu “Propaganda” filminde rol aldı. 1999-2001 yılları arasında yayınlanan başrollerini Meltem Cumbul ve Mehmet Ali Alabora’nın üstlendiği “Yılan Hikayesi” dizisinde Komiser Cem karakterini canlandıran oyuncu “Şırrak” isimli bir kitap kaleme aldı. Nail Kırmızıgül ayrıca, “İki Arada”, “Sev Kardeşim”, “Melekler ve Kumarbazlar”, “Mavi Pansiyon”, “Arka Sokaklar”, “Yılanların Öcü”, “Gamsız Hayat”, “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” gibi birçok dizi ve filmde rol aldı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eurovision'un birincisi belli oldu! İsrail ise...Eurovision'un birincisi belli oldu! İsrail ise...
Göğüs, bacak ve sırt dekoltesi! Bir bakan bir daha baktıGöğüs, bacak ve sırt dekoltesi! Bir bakan bir daha baktı

Anahtar Kelimeler:
arka sokaklar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gram altın 4 bin TL altına düşmüştü! Uzman isim tarih verdi

Gram altın 4 bin TL altına düşmüştü! Uzman isim tarih verdi

Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinin Avrupa hayali suya düştü! Gittikleri an tutuklanacaklar

Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinin Avrupa hayali suya düştü! Gittikleri an tutuklanacaklar

Putin'in İstanbul kararıyla ilgili yeni detay! '3 yıldır sarayından neredeyse hiç çıkmadı'

Putin'in İstanbul kararıyla ilgili yeni detay! '3 yıldır sarayından neredeyse hiç çıkmadı'

Diskalifiye olan Almeda önce paylaştı sonra sildi! "Seni eşin yok muydu?" yorumları

Diskalifiye olan Almeda önce paylaştı sonra sildi! "Seni eşin yok muydu?" yorumları

Linet'ten yardım çağrısı: "Can güvenliğim yok!"

Linet'ten yardım çağrısı: "Can güvenliğim yok!"

Eurovision'un birincisi belli oldu! İsrail ise...

Eurovision'un birincisi belli oldu! İsrail ise...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.