Arka Sokaklar'da 11 yıl sonra büyük dönüş! Cevher Şanlı karakteriyle yeniden kadroda

Arka Sokaklar’ın 714. bölüm fragmanında heyecanlandıran bir isim ortaya çıktı. Konuk oyuncu olarak kadroya dahil olan Nail Kırmızıgül, Cevher karakteriyle geri dönüş yaparak Arka Sokaklar’a yeniden damga vurdu.

Geçtiğimiz haftalarda dizinin hayranları, 11 yıl sonra geri dönecek sürpriz bir ismin olduğunu öğrenmişti. O isim ise, 8. sezonda izlediğimiz ve performansıyla hafızalara kazınan Nail Kırmızıgül oldu.

Kırmızıgül’ün canlandırdığı Cevher Şanlı, Arka Sokaklar tarihinin en tehlikeli ve psikopat karakterlerinden biri olarak biliniyor.

Arka Sokaklar’ın yayınlanan son bölüm fragmanında, Cevher Şanlı karakteri ilk kez yeniden karşımıza çıktı. Fragmanda Cevher’in, Mesut’a “Özledik be devrem” şeklinde seslenmesi, yeni bölümde yaşanacak gerilimin habercisi oldu.

NAİL KIRMIZIGÜL KİMDİR?

Nail Kırmızıgül, 3 Ağustos 1965 yılında Gaziantep’te doğdu. Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde eğitim gören Kırmızıgül, 1991 yılında Sinan Çetin’in yönetmen koltuğunda oturduğu “Propaganda” filminde rol aldı. 1999-2001 yılları arasında yayınlanan başrollerini Meltem Cumbul ve Mehmet Ali Alabora’nın üstlendiği “Yılan Hikayesi” dizisinde Komiser Cem karakterini canlandıran oyuncu “Şırrak” isimli bir kitap kaleme aldı. Nail Kırmızıgül ayrıca, “İki Arada”, “Sev Kardeşim”, “Melekler ve Kumarbazlar”, “Mavi Pansiyon”, “Arka Sokaklar”, “Yılanların Öcü”, “Gamsız Hayat”, “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” gibi birçok dizi ve filmde rol aldı.