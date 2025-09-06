MAGAZİN

Arka Sokaklar'ın küçük oyuncusu Onur Bay büyüdü! Fenomen diziyle dönüyor

Burak Özçivit'le yaşanan anlaşmazlıkların ardından Mert Yazıcıoğlu, Kuruluş Orhan'ın yeni başrolü oldu. Dizinin adı değişti, oyuncu kadrosu genişledi. Arka Sokaklar'ın küçük oyuncusu Onur Bay da diziye dahil oldu.

Kubra Akalın

Kuruluş Osman dizisinde Burak Özçivit'in ayrılığı sonrası büyük değişikler yaşandı. Orhan Bey karakteriyle diziye dahil olan Mert Yazıcıoğlu'yla beraber 'Kuruluş Orhan' dönemi resmen başladı.

Zaman atlaması yaşanacak dizide neredeyse tüm kadro değişti. TRT ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Kuruluş Orhan dizisinin oyuncu kadrosu şekillenmeye devam ediyor.

Başrolde Mert Yazıcıoğlu’nun Orhan Bey’i canlandıracağı diziye Arka Sokaklar ile tanınan Onur Bay da katıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Onur Bay, dizide Şahinşah Bey’in (Barış Falay) oğlu Yiğit karakterine hayat verecek. Rol için özel hazırlık yapan oyuncu, bir süredir binicilik ve dövüş dersleri alıyor.

