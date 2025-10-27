MAGAZİN

Arka Sokaklar'ın 'Volkan Komiser'i Boğaç Aksoy nişanlandı! Zor günler geride kaldı

'Arka Sokaklar'da oynadığı 'Volkan' karakteriyle üne kavuşan oyuncu Boğaç Aksoy bir süre kanserle mücadele edip gözlerden uzak kalmıştı. Zor günleri geride bırakan Boğaç Aksoy nişanlandı.

Kubra Akalın

Arka Sokaklar'da 'Volkan Komiser' karakterine hayat veren genç oyuncu Boğaç Aksoy, uzun süre kanserle mücadele etmişti.

Sosyal medya hesabından lenf kanseri olduğunu duyuran Aksoy, diziyi bırakmış oyunculuğa ara vermiş ve tedavisine yoğunlaşmıştı.

2021 yılında hastalığını öğrenmesinin ardından kemoterapi ve kök hücre tedavisi gören Boğaç Aksoy, Eylül 2022'de kanseri yendiğini duyurmuştu.

Setlere dönen oyuncu aradığı aşkı da buldu.

Boğaç Aksoy nişanlandığını takipçilerine duyurdu ve bir dizi fotoğraf paylaştı. Sosyal medyadan nişan karelerini paylaşan Aksoy, paylaşımının altına ise, "Bizim masalımız sonsuzluk üzerine. Ailem büyüdü. İyi ki sen…" notunu ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Boğaç Aksoy
