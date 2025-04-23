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Arkadaşı Elif Kırav'ı defalarca bıçaklayıp öldüren Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı! Ebru Polat çıldırdı

İstanbul'da arkadaşı Elif Kırav'ı evinde bıçakla öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi Ebru Polat'ı çıldırttı. Arkadaşını defalarca bıçaklayıp evden kaçan Akdağ'a şarkıcı tepki gösterdi.

Kubra Akalın

Dizi ve film oyuncusu Sevil Akdağ, arkadaşı Elif Kırav'ı evinde defalarca bıçaklayarak öldürdü. İntihar girişiminde bulunan Akdağ, sorgusunda aşırı alkollü olduğu için hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.

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Sevil Akdağ ifadesinde Elif ile arkadaş olduklarını, gece dışarda alkol aldıklarını daha sonrasında olayın yaşandığı eve geçip alkol almaya devam ettiklerini, sabah saatlerinde aralarında sebepsiz yere kavga çıktığını ve Elif'in kendisine vurduğunu, aralarında boğuşma yaşandığını anlattı.

İfadenin devamında birlikte yere düştüklerini, hareketsiz yattığını görerek korkup kaçtığını söyledi.

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Akdağ'ın ifadesini gören Ebru Polat sinirlerine hakim olamayarak sert ifadeler kullandı.

Şarkıcı Ebru Polat şu ifadelerle Akdağ'a tepki gösterdi:

"Aşağılık seni!!!!!! Gencecik bir kızı düşünmedin, kendi çocuğunu da mı düşünmedin! İfadeye bak bir de kendini koruyacak diye kıza iftira atıyor bir de!"

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Polat
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