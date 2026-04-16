Armağan Çağlayan okul saldırılarına kayıtsız kalamadı! 'Şaşkın ve üzgünüm'

Türkiye bir gün arayla peş peşe iki okul saldırısıyla sarsıldı. Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki bir okulda 16 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırının ardından Kahramanmaraş’ta bir saldırı gerçekleşti.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda 14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi evden getirdiği 5 tabanca 7 şarjörle silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırgan öğrenci eylemini gerçekleştirdikten sonra intihar etti. Saldırıda 8’i öğrenci, biri öğretmen 9 kişi hayatını kaybetti.

KAYITSIZ KALAMADI

Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken bir tepki de Armağan Çağlayan'dan geldi. Çağlayan, X hesabından yaptığı paylaşımda 'Akıl ve ruh sağlığını koruyabilmek giderek zorlaşmıyor artık neredeyse imkansız! Çok çok çok şaşkın ve üzgünüm' ifadelerini kullandı.