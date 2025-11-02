MAGAZİN

Arzum Onan yeni yaşını kutladı! "Yaş sadece bir rakam"

Seneler sonra "Bi Umut" adlı filmde rol alan Arzum Onan, 31 Ekim'de 53 yaşına bastı. Ünlü isim, doğum gününü sosyal medya üzerinden kutladı.

Oyuncu Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini sürpriz bir kararla sonlandıran ve uzun yıllardır ekranlardan uzak olan Arzum Onan, 16 yıl sonra oyunculuğa döndü.

31 Ekim'de de 53 yaşına basan Arzum Onan, doğum gününü doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşım ile kutladı.

Pastasındaki mumları üflerken poz veren Onan, "Dünden... Yaş sadece bir rakam. Yine de hoş geldin 53! Yanımda olan, olamayan, arayan, dualarını, iyi dileklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Arzum Onan, Mehmet Aslantuğ'dan boşandıktan sonra iş insanı Orkan Özkan ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Anahtar Kelimeler:
Arzum Onan
