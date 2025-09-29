MAGAZİN

Asena soluğu sahnede aldı! Eski eşten bomba sözler: Onu dans ederken görmek istemiyorum

Asena boşanır boşanmaz soluğu sahnede aldı. Asena'nın eski eşi Hasan Dere ise Ece Erken'e konuştu. Dere, Asena'yı eşi olarak dans ederken görmek istemediğini belirtti.

Kubra Akalın

2017 yılında evlendiği iş insanı Hasan Dere ile ayrılan Asena, ayrılığın üzerinden sadece bir hafta geçtikten sonra yıllardır uzak kaldığı sahnelere geri döndü. İddialı kostümü ve dansıyla gündeme gelen Asena'nın eski eşi ise Ece Erken'e konuştu.

Ece Erken Gel Konuşalım yayınında "Beni aradı; 'Asena şaşaalı hayatına dönmek istiyor. Ben 52 yaşındayım annem babam yaşlı ben onu eşi olarak sahnede görmek istemiyorum' dedi." ifadelerini kullandı.

Ece Erken geçtiğimiz günlerde Dere'ye dair şu iddialarda bulunmuştu:

“Birkaç hafta önce kuaförde karşılaştık, eşi de yanındaydı. Asena çok mutsuzdu. Asena çıktıktan sonra eşi orada kaldı. Açık ve net söyleyeyim, beyefendinin gözleri fıldır fıldırdı. Bazı erkeklerde vardır ya, illa bir şey olması gerekmez ama gözler oradan oraya gider. Dün öğrendim ki tazminatsız anlaşmalı olarak boşanmışlar. Normalde aldatan erkek varını yoğunu verir ama burada durum farklı. Aldattığı kişiyi bilmiyorum ama Asena’nın aldatıldığını kesin biliyorum. Şimdi sahnelere dönmek istiyor.”

