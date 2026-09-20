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Aşk belgelendi: Melisa Döngel ve Murda görüntülendi

Aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme gelen oyuncu Melisa Döngel ile rapçi Murda ilk kez birlikte görüntülendi. İkili, oyuncunun 27’nci doğum gününü kutladı. Mekan çıkışında Döngel ve Murda soruları yanıtsız bırakarak aynı araçla ayrıldı.

Aşk belgelendi: Melisa Döngel ve Murda görüntülendi

Oyuncu Melisa Döngel, adının aşk dedikodularına karıştığı rapçi Murda ile önce gece Kuruçeşme'de bir mekandan çıkarken ilk kez görüntülendi. Taze aşıkların görüntüleri sosyal medyada konuşuldu.

İlişkilerine birkaç gün önce başlayan ünlü çift, güzel oyuncunun 27'nci yaş gününü de birlikte kutladı.

Aşk belgelendi: Melisa Döngel ve Murda görüntülendi 1

Mekandan ilk çıkan Melisa Döngel oldu. Döngel, “Arkadaşlarımla çok güzel bir akşam geçirdim. Güzel dilekler diledim” dedi. Aşk sorularını yanıtsız bırakan oyuncu, aracına geçti.

Döngel'den birkaç dakika sonra mekandan çıkan Murda ise aşk sorularını yanıtsız bırakarak sevgilisinin aracıyla mekandan ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Melisa Döngel
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