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Teşkilat bu akşam var mı yok mu? Yeni sezon ne zaman başlayacak?

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Teşkilat, 7. sezonuyla izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Kadrosunun neredeyse yarısı yenilenen Teşkilat bu akşam var mı yok mu merak ediliyor.

Teşkilat bu akşam var mı yok mu? Yeni sezon ne zaman başlayacak?

Pazar akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen ve ekran macerasına başladığı 2021 yılından bu yana reyting listelerinin zirvesinden inmeyen Teşkilat yeni sezon ne zaman başlıyor? Yaz döneminin sona ermesiyle birlikte TRT 1 izleyicileri "Teşkilat bu akşam var mı yok mu?" sorusunu araştırıyor.

TEŞKİLAT NE ZAMAN?

Tolga Sarıtaş'ın başrolde olduğu Teşkilat, 20 Eylül Pazar akşamı TRT 1’de izleyici karşısına çıkacak.

Teşkilat bu akşam var mı yok mu? Yeni sezon ne zaman başlayacak? 1

TEŞKİLAT OYUNCULARI

Teşkilat dizisi, yenilenen güçlü kadrosu ve ezber bozan yeni sezon senaryosuyla TRT 1 ekranlarında izleyicilere yine pazar akşamları seyir zevki yüksek anlar yaşatacak. Diziyi bomba isimler de katıldı.

Teşkilat bu akşam var mı yok mu? Yeni sezon ne zaman başlayacak? 2

Bensu Soral, Selim Bayraktar, Ali Seçkiner Alıcı, Duygu Sarışın, Savaş Özdemir, Damla Colbay, Gökberk Demirci, Ahmet Yıldırım, Ayşen Gürler, Ferhan Vural ve Uğur Yücel’in dahil olduğu yedinci sezon merak ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
teşkilat
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