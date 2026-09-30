Melek Mosso'nun ek kazancı ortaya çıktı: Ayda ne kadar kazanıyor?

Instagram'ın ücretli abonelik özelliğini kullanan Melek Mosso'nun abone sayısı ortaya çıktı. Aylık 39,99 TL olarak belirlenen abonelik ücreti ve mevcut abone sayısı üzerinden yapılan hesaplamada, sistemin oluşturduğu brüt tutarın ayda yaklaşık 90 bin 617 TL'ye ulaştığı görüldü.

“Hayatım Kaymış”, “Vursalar Ölemem” ve “Yıllar Affetmez” gibi şarkılarıyla tanınan Mosso, müzik çalışmalarının yanı sıra son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Serkan Sağdıç ile yaklaşık iki yıl süren evliliğini geçtiğimiz ekim ayında tek celsede ve anlaşmalı olarak sonlandıran şarkıcı, ayrılığın ardından sosyal medyadaki etkinliğini artırdı.

ÜCRETLİ ABONELİK SİSTEMİNİ KULLANIYOR

Instagram'da 854 bin takipçiye ulaşan Melek Mosso, geçtiğimiz aylarda platformdaki ücretli abonelik özelliğini aktif hale getirdi.

Şarkıcı, aylık ücret ödeyen takipçileri için yalnızca abonelerin görebildiği özel içerikler paylaşmayı sürdürüyor.

ABONE SAYISI 2 BİN 266'YA ULAŞTI

TV100'ün haberine göre Mosso'nun Instagram'daki ücretli abonelik bedeli aylık 39,99 TL olurken, sisteme kayıtlı abone sayısı 2 bin 266'ya yükseldi.

Tüm abonelerin aylık ücreti ödediği varsayıldığında, bu rakamlar üzerinden hesaplanan brüt abonelik tutarı ayda yaklaşık 90 bin 617 TL'yi buluyor.

NET KAZANCI BELLİ DEĞİL

Ancak söz konusu rakam Mosso'nun doğrudan elde ettiği net geliri göstermiyor. Platform kesintileri, vergiler ve diğer olası kesintilerin miktarı bilinmediğinden şarkıcının abonelik sisteminden eline geçen net tutar mevcut verilerle kesin olarak hesaplanamıyor.