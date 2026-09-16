Güneşin Doğduğu Yer ne zaman başlıyor? Fragman yayınlandı

atv'nin, yapımını TİMSBİ Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosu Yıldız Tunç tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali'nin oturduğu yeni sezonun iddialı yapımı ‘Güneşin Doğduğu Yer’in günü belli oldu.



Dizi 17 Eylül Perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Diziden gelen fragmanlara "Reytingi siler süpürür", "Merak ettirdi", "Perşembe reytingleri değişir" yorumları geldi.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER OYUNCULARI

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Kenan (Burak Özçivit), Celadet (Sibel Taşçıoğlu), Ceyhun (Görkem Sevindik), Leyla (Beyza Gümülcine), Hanzade (Hilal Anay), İhsan (Muharrem Türkseven), Gül (Bahar Süer), Munise (Nazlıcan Demir), Suzi (Çağıl Aydıner), Zeki (İlker Yavuz Aksakal), Medet (Kenan Civiniz), Ahsen (Sahra Gümüş), Cezmi (Meriç Özkaya), Şennur (Gamze Bayraktaroğlu), Hikmet (Alper Kut), Havva (Ezgi Bektaş), Alev (Yeliz Doğramacılar) ve Devran (Devrim Yakut) ve Heybet Dede (Ali Erkazan) yer alıyor.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU KONUSU

Berlin Duvarı’nın yıkıldığı o meşhur günde fotoğraf çekmek için olayların ortasına giren Leyla’nın yolu Kenan’la kesişir. Annesi Alman, babası Türk olan Leyla iyilik meleği bir genç kadındır. Türk babası tarafından küçük yaşta terk edilmesi Leyla’nın hayatında derin izler bırakırken, kardeşi Suzi ise onun en hassas noktalarından biridir.

Ve Leyla’nın ‘asla’ dediği şey gerçekleşir; bir Türk erkeğine aşık olur. Yıldırım hızıyla büyüyen bu aşk, ikisinin de hayatını değiştirecek güçlü bir bağa dönüşür.

Adana’nın varlıklı ve köklü ailelerinden birinin oğlu olan Kenan için ise Leyla’dan vazgeçmek kolay değildir. Ailesine ve köklerine bağlı olan Kenan, bir yanda ailesine karşı taşıdığı sorumluluklar, diğer yanda Leyla’ya duyduğu büyük aşkla karşı karşıya kalır.



Kenan ve Leyla’nın Berlin’de başlayan büyük aşkı, 90’ların Adana’sına uzanırken iki farklı dünyanın kapıları da birbirine açılır. Kenan’ın ailesine olan bağlılığı ile Leyla’ya duyduğu büyük aşk arasında nasıl bir yol çizeceği, Leyla’nın ise bu aşk için neleri göze alacağı büyük merak uyandıracak.