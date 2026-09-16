MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Güneşin Doğduğu Yer ne zaman başlıyor? Fragman yayınlandı

ATV’nin yeni sezon dizisi Güneşin Doğduğu Yer, güçlü oyuncu kadrosu ve dönem hikâyesiyle ekran yolculuğuna hazırlanıyor. Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın yapımcılığını üstlendiği dizinin ilk bölüm yayın tarihi belli oldu. Peki, Güneşin Doğduğu Yer ne zaman başlayacak, hangi gün yayınlanacak? İşte dizinin merak edilen yayın tarihi ve oyuncu kadrosu.

Güneşin Doğduğu Yer ne zaman başlıyor? Fragman yayınlandı
Nebahat Kübra Akalın

atv'nin, yapımını TİMSBİ Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosu Yıldız Tunç tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali'nin oturduğu yeni sezonun iddialı yapımı ‘Güneşin Doğduğu Yer’in günü belli oldu.
Güneşin Doğduğu Yer ne zaman başlıyor? Fragman yayınlandı 1

Dizi 17 Eylül Perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Diziden gelen fragmanlara "Reytingi siler süpürür", "Merak ettirdi", "Perşembe reytingleri değişir" yorumları geldi.

Güneşin Doğduğu Yer ne zaman başlıyor? Fragman yayınlandı 2

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER OYUNCULARI

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Kenan (Burak Özçivit), Celadet (Sibel Taşçıoğlu), Ceyhun (Görkem Sevindik), Leyla (Beyza Gümülcine), Hanzade (Hilal Anay), İhsan (Muharrem Türkseven), Gül (Bahar Süer), Munise (Nazlıcan Demir), Suzi (Çağıl Aydıner), Zeki (İlker Yavuz Aksakal), Medet (Kenan Civiniz), Ahsen (Sahra Gümüş), Cezmi (Meriç Özkaya), Şennur (Gamze Bayraktaroğlu), Hikmet (Alper Kut), Havva (Ezgi Bektaş), Alev (Yeliz Doğramacılar) ve Devran (Devrim Yakut) ve Heybet Dede (Ali Erkazan) yer alıyor.

Güneşin Doğduğu Yer ne zaman başlıyor? Fragman yayınlandı 3

GÜNEŞİN DOĞDUĞU KONUSU

Berlin Duvarı’nın yıkıldığı o meşhur günde fotoğraf çekmek için olayların ortasına giren Leyla’nın yolu Kenan’la kesişir. Annesi Alman, babası Türk olan Leyla iyilik meleği bir genç kadındır. Türk babası tarafından küçük yaşta terk edilmesi Leyla’nın hayatında derin izler bırakırken, kardeşi Suzi ise onun en hassas noktalarından biridir.

Güneşin Doğduğu Yer ne zaman başlıyor? Fragman yayınlandı 4

Ve Leyla’nın ‘asla’ dediği şey gerçekleşir; bir Türk erkeğine aşık olur. Yıldırım hızıyla büyüyen bu aşk, ikisinin de hayatını değiştirecek güçlü bir bağa dönüşür.

Adana’nın varlıklı ve köklü ailelerinden birinin oğlu olan Kenan için ise Leyla’dan vazgeçmek kolay değildir. Ailesine ve köklerine bağlı olan Kenan, bir yanda ailesine karşı taşıdığı sorumluluklar, diğer yanda Leyla’ya duyduğu büyük aşkla karşı karşıya kalır.
Güneşin Doğduğu Yer ne zaman başlıyor? Fragman yayınlandı 5

Kenan ve Leyla’nın Berlin’de başlayan büyük aşkı, 90’ların Adana’sına uzanırken iki farklı dünyanın kapıları da birbirine açılır. Kenan’ın ailesine olan bağlılığı ile Leyla’ya duyduğu büyük aşk arasında nasıl bir yol çizeceği, Leyla’nın ise bu aşk için neleri göze alacağı büyük merak uyandıracak.

%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans İçin Hemen Başvur!

%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans İçin Hemen Başvur!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeraltı 2. sezon için tarih belli oldu! Şaşırtan kararYeraltı 2. sezon için tarih belli oldu! Şaşırtan karar
Kalçasındaki dolgudan çok çekti! 8. kez ameliyat olduKalçasındaki dolgudan çok çekti! 8. kez ameliyat oldu

Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rusya'dan gözdağı: "Savaş farklı ve kısa olur"

Rusya'dan gözdağı: "Savaş farklı ve kısa olur"

Yüzlerce ABD askeri üssü yok edildi, onlarca uçak yakıldı

Yüzlerce ABD askeri üssü yok edildi, onlarca uçak yakıldı

Sen ne yaptın Arda Güler! Real Madrid formasıyla frikikten inanılmaz gol

Sen ne yaptın Arda Güler! Real Madrid formasıyla frikikten inanılmaz gol

Kadir İnanır’ın vasiyetleri açılıyor: Tarih belli oldu

Kadir İnanır’ın vasiyetleri açılıyor: Tarih belli oldu

BİM'e Casio saat geliyor! 22-23 Eylül 2026 BİM kataloğu

BİM'e Casio saat geliyor! 22-23 Eylül 2026 BİM kataloğu

Denizin dibinde hazine gibi keşif: Ton başına 15,4 gram altın

Denizin dibinde hazine gibi keşif: Ton başına 15,4 gram altın

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.