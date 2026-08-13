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Yıldız Tilbe güvenlik görevlisine çok kızdı: "Bir çakarım gidersin"

Yıldız Tilbe, konser sonrası bir güvenlik görevlisine tepki gösterdi. Viral onlar görüntülerde şarkıcı "Sana bir çakarım gidersin, gelmiş kulağımın dibinde bağırıyor" diyerek tepki gösterdi.

Yıldız Tilbe güvenlik görevlisine çok kızdı: "Bir çakarım gidersin"

Yıldız Tilbe, Çeşme'de verdiği konserin ardından bir güvenlik görevlisiyle yaşadığı tartışmayla dikkat çekti. İddiaya göre konser sonrası yaşanan yoğunluk sırasında bir güvenlik görevlisinin kendisine çok yakından bağırmasına tepki gösteren Tilbe, yaşadığı rahatsızlığı sert sözlerle dile getirdi.

Yıldız Tilbe güvenlik görevlisine çok kızdı: "Bir çakarım gidersin" 1

Görüntülere yansıyan anlarda Yıldız Tilbe, güvenlik görevlisine, "Sana bir çakarım gidersin, gelmiş kulağımın dibinde bağırıyor. Sana bir çakarım, gidersin. Çekil!" ifadelerini kullandı. Yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından taraflar bölgeden ayrıldı.

Konser sonrası yaşanan tartışma kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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Yıldız Tilbe
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