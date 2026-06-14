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Aslı Bekiroğlu aradığı aşkı buldu! Yeni sevgilisiyle poz verdi

Geçirdiği miyom ameliyatında yaşanan komplikasyon nedeniyle yedi kez operasyon geçiren Aslı Bekiroğlu şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi. Bekiroğlu, yeni sevgilisiyle arkadaşının düğününe katıldı.

Aslı Bekiroğlu aradığı aşkı buldu! Yeni sevgilisiyle poz verdi
Öznur Yaslı İkier

Uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Aslı Bekiroğlu şimdi de özel hayatıyla dikkat çekti. Ünlü oyuncu Öykü Cengiz-Tolga Güleç çiftinin düğününe sevgilisiyle katıldı.

Aslı Bekiroğlu sevgilisiyle kameralara el ele poz verdi. Ünlü isim sevgilisiyle bir yıldır birlikte olduğunu söyledi ve nazardan korktuğunu dile getirdi.

Aslı Bekiroğlu aradığı aşkı buldu! Yeni sevgilisiyle poz verdi 1

Aslı Bekiroğlu, 2 yıl önce rahminden miyom aldırmak için girdiği ameliyatta yanlışlıkla bağırsağı kesildiği için sonrasında defalarca operasyon geçirmek zorunda kalmıştı.

Aslı Bekiroğlu aradığı aşkı buldu! Yeni sevgilisiyle poz verdi 2

Yedinci ameliyatını geçtiğimiz günlerde olan oyuncu, taburcu olmayı beklerken doktorlarının kararıyla hastanede kalmaya devam edeceğini gözyaşları içinde anlatmış, “Bugün çıkacağımı sanmıştım ama çıkamıyorum. Doktorlar da ne yapacaklarını tam olarak bilmiyorlar, bekliyoruz” demişti. Bekiroğlu bu süreçte hem fiziksel hem de psikolojik olarak çok yıprandığını, antidepresan kullanmaya başladığını ve hastaneye dava açtığını duyurmuştu.

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Aslı Bekiroğlu
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