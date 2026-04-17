Aslı Bekiroğlu hastaneden çıkamıyor! Ağlayarak paylaştı

Aslı Bekiroğlu, rahminden miyom aldırmak için girdiği ameliyatta yanlışlıkla bağırsağı kesildiği için ciddi sağlık sorunları yaşıyor. Oyuncu bu ameliyat sonrasında yedi operasyon daha geçirmek zorunda kalmıştı.

İki yıl boyunca yaşadığı zorlu süreci gözyaşlarıyla anlattığı bir video paylaşan oyuncu, iki kere ölümden döndüğünü söylemişti. Sürecin doktor hatası nedeniyle bu noktaya geldiğini belirten Aslı Bekiroğlu, sağlık durumunun iyiye gittiğini söylemişti.

Ancak Aslı Bekiroğlu'ndan üzücü haber geldi. Taburcu olmayı bekleyen Bekiroğlu, doktorların kararıyla bir süre daha hastanede kalacağını açıkladı.

"BUGÜN ÇIKACAĞIMI SANMIŞTIM"

Gözyaşları içinde konuşan Bekiroğlu, "Bugün çıkacağımı sanmıştım ama çıkamıyorum. Doktorlar da ne yapacaklarını tam olarak bilmiyorlar, bekliyoruz" ifadelerini kullandı.