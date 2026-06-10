OnlyFans soruşturmasında 10'ar yıl hapis istemi: Merve Taşkın, Gizem Avcı, Ceyda Ersoy ve dahası...

OnlyFans soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Cinsel içerikli görüntüler paylaşarak para kazandıkları öne sürülen 27 fenomen hakkında hazırlanan iddianamede, şüphelilerin çeşitli suçlamalar kapsamında 10’ar yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.



Gizem Bağdaçiçek

Burak Doğan'ın haberine göre; OnlyFans soruşturmasında cinsel içerikli video ve fotoğraf paylaşarak para kazanan 27 sosyal medya fenomeni listesinde yer alan isimler ise şöyle:

•Gizem Bağdaçiçek

• Merve Taşkın

• Azranur Ay Vandan

• Zeynep Alkan

• Ebru Arman

• Meltem Bakır

• Gizem Avcı

• Yağmur Şimşek

• Öznur Güven

• Cansu Bade Taş

• Kübra Yurdakul

• Arzu Yılmaz

• Ceyda Ersoy

• Derin Gür

• Dilber Doğan

• Eda Alboya

• Eme Nur Süder

• Kadriye Değirmenci

• Lina Su Özgen

• Yaprak Meriç Yücel

• Nisanur Kavak

• Tuğçe Cansu Parlak

• Tülin Arıkoğlu

• Burçin Erol

• Serpil Cansız

YAKALAMA KARARI

Onlyfans soruşturması kapsamında Burçin Erol, Gizem Bağdaçiçek, Merve Taşkın, Serpil Cansız ve Zeynep Alkan hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.