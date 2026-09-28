Deniz Göktaş 88 gün sonra tahliye edildi: İlk sözleri

88 gündür cezaevinde tutuklu bulunan komedyen Deniz Göktaş, tutukluluğunun 88’inci gününde ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Göktaş’ın tahliyesine karar verdi.

Akşam saatlerinde cezaevinden çıkan Göktaş’ı ailesi, arkadaşları ve sevenleri karşıladı. Yakınlarıyla sarılarak hasret gideren Göktaş, tahliyesinin ardından açıklamalarda bulundu.

“ÇOK MUTLUYUM, ÇOK YORGUNUM”

Cezaevi çıkışında duygularını paylaşan Göktaş, ailesine ve arkadaşlarına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Göktaş, “Çok kısa konuşacağım. Yani çok mutluyum, çok yorgunum. Adliyeye gittim, geldim. Aileme, anneme, babama, arkadaşlarıma kavuştuğum için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

“HEP BERABER İSTANBUL’A GİDERİZ DİYE UMDUM”

Açıklamasında tutuklu bulunan Sinem Dedetaş, Mehmet Pehlivan ve Oğuzhan Uğur’dan da söz eden Göktaş, birlikte cezaevinden ayrılmayı umduğunu belirtti.

Göktaş, “Hep hayalim şeydi yani; üçümüz hep beraber tek bir arabayla İstanbul’a gideriz diye umdum. Öyle olmadı” dedi.

Oğuzhan Uğur’a ilişkin de konuşan Göktaş, “Oğuzhan Uğur burada, suçlamasını hala bilmiyorum yani izlememe rağmen haberleri” ifadelerini kullandı.

“DIŞARIDA OLMAK ÇOK GÜZEL, ÇOK ÖZLEDİM”

Türkiye’nin farklı cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülere de değinen Göktaş, dışarıda olmayı çok özlediğini söyledi.

Göktaş açıklamasını, “Türkiye’de sadece burada da değil, birçok Silivri’de, başka cezaevlerinde binlerce insan var; benim gibi tutuklu yargılanan ya da fikirlerinden dolayı mahkum olan. O yüzden hani içeri dışarı tabii ki dışarıda olmak çok güzel, çok özledim. Ama hani içeri dışarı çok fark etmiyor. Umarım hep beraber özgürlüğümüze kavuşacağımız bir hal gelir. Teşekkürler, sağ olun” sözleriyle tamamladı.

NE OLMUŞTU?

Komedyen Deniz Göktaş hakkında, 24 Haziran’da YouTube’da yayımlanan “Ölü Deniz” adlı stand-up gösterisindeki bazı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Yurt dışından Türkiye’ye dönen Göktaş, 2 Temmuz’da İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmış, 3 Temmuz’da çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Göktaş hakkında ilk olarak “Cumhurbaşkanına hakaret” ile “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamaları kapsamında tutuklama kararı verilmişti.

İstanbul 61. Asliye Ceza Mahkemesi, 28 Ağustos’ta Göktaş’ın tahliyesine karar vermiş ancak Göktaş cezaevinden çıkamadan, aynı gösterideki başka bir bölüm nedeniyle bu kez “suçu ve suçluyu övme” suçlamasıyla yeniden tutuklanmıştı. Savcılığın itirazının ardından 28 Ağustos’taki tahliye kararı da kaldırılmıştı.

Yaklaşık 3 ay cezaevinde kalan Göktaş, tutukluluğunun 88’inci gününde ilk kez hakim karşısına çıktı.