Fragmandaki cenaze sahnesi kafaları karıştırdı: Kim veda ediyor?

Genç oyuncu kadrosu,kardeşlik kavramını merkeze alan hikayesiyle izleyiciye zaman zaman duygusal anlar yaşatan yeni sezonun iddialı projeleri arasında yer alan Altı Üstü İstanbul’un yeni bölüm fragmanı izleyicisini gözyaşına boğdu. Fragmanda yer alan cenaze sahnesi sosyal medyada gündem oldu.

Yaz dizisi olarak 15 Haziran tarihinde ilk bölümüyle ekrana gelen Altı Üstü İstanbul, halkın içinden senaryosu ve merkeze koyduğu kardeşlik hikayesiyle yeni sezona devam eden iddialı diziler arasına adını yazdırdı.

SENARYODA YENİ YÜZLER TERCİH EDİLDİ

Oyuncu kadrosunda İlker Aksum,Nehir Erdoğan,Halil İbrahim Kurum gibi usta oyuncuların yanı sıra Berk Ali Çatal, Sena Mia Kalıp, İpek Çiçek, Rahimcan Kapkap gibi ekranların sevilen yeni yüzleri de yer alıyor.

CENAZE SAHNESİNE YORUM YAĞDI

Dizinin sosyal medya platformunda yayınlanan yeni bölüm fragmanında Rahimcan Kapkap’ın canlandırdığı karakterin duygu yüklü cenaze sahnesi sosyal medyada gündem oldu. Emir karakterinin ölüp ölmeyeceği dizinin hayranları tarafından merak edilirken, 16. bölümün fragmanına da yorum yağdı.

Berk Ali Çatal ve Rahimcan Kapkap tarafından diziden ayrıldıklarına dair herhangi bir sosyal medya paylaşımı gelmese de cenaze sahnesinin senaryo gereği mi yoksa oyuncular diziden ayrıldığı için mi çekildiği konusu çeşitli sosyal medya platformlarında izleyiciler arasında tartışma yarattı.