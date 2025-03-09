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  4. Aslı Enver kızı Elay ile 8 Mart'ı kutladı! Son haline yorumlar yağdı

Aslı Enver kızı Elay ile 8 Mart'ı kutladı! Son haline yorumlar yağdı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.03.2025 07:29
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4 Temmuz 2023'te kızı Elay'ı kucağına alarak gözlerden uzakta kızını büyütmeye başlayan Aslı Enver zaman zaman fotoğraflar paylaşıyor. Aslı Enver'in kızıyla 8 Mart pozuna yorum yağdı.

Aslı Enver kızı Elay ile 8 Mart'ı kutladı! Son haline yorumlar yağdı

Berkin Gökbudak ile 2022 yılından bu yana mutlu bir evliliği olan Aslı Enver, 4 Temmuz 2023'te kızı Elay'ı dünyaya getirmişti.

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve bebeğiyle ilgilenen Enver, zaman zaman eşi ve kızıyla pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor. Aslı Enver son olarak kızıyla birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Aslı Enver kızı Elay'ın fotoğrafını paylaşarak "Sevgi neydi? Sevgi emekti....Dünya Emekçi Kadınlar Gününüz kutlu olsun" yazdı.

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Büyüyen kızının fotoğrafını paylaşan güzel oyuncuya beğeni yağdı.

Maşallah çok tatlı yavrum" yorumlarının yağdığı Elay'ın son halini görenler ise güzel bebeği babasına benzetti.

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Enver daha önce ilk adımlarını atan kızını paylaşayarak, "Yürümek de uçmak gibi bir şey. Çocuk - Duygusal olarak dengesiz, ufak bir diktatör; sizi tam anlamıyla deli etmek için ne kadar ileri gidebileceğini bilen ve sonra sizi sevgi dolu bir kucak canavarına dönüştüren biri" notunu düştü.

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Aslı Enver
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