Aslı Enver kızı Elay ile 8 Mart'ı kutladı! Son haline yorumlar yağdı

Berkin Gökbudak ile 2022 yılından bu yana mutlu bir evliliği olan Aslı Enver, 4 Temmuz 2023'te kızı Elay'ı dünyaya getirmişti.

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve bebeğiyle ilgilenen Enver, zaman zaman eşi ve kızıyla pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor. Aslı Enver son olarak kızıyla birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Aslı Enver kızı Elay'ın fotoğrafını paylaşarak "Sevgi neydi? Sevgi emekti....Dünya Emekçi Kadınlar Gününüz kutlu olsun" yazdı.

Büyüyen kızının fotoğrafını paylaşan güzel oyuncuya beğeni yağdı.

Maşallah çok tatlı yavrum" yorumlarının yağdığı Elay'ın son halini görenler ise güzel bebeği babasına benzetti.



Enver daha önce ilk adımlarını atan kızını paylaşayarak, "Yürümek de uçmak gibi bir şey. Çocuk - Duygusal olarak dengesiz, ufak bir diktatör; sizi tam anlamıyla deli etmek için ne kadar ileri gidebileceğini bilen ve sonra sizi sevgi dolu bir kucak canavarına dönüştüren biri" notunu düştü.