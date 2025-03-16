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Astral seyahat var mıdır? Yusuf Güney, Nihat Hatipoğlu'nun sözlerini duyunca üzülecek

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
16.03.2025 09:09
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Sık sık astral seyahat açıklaması yapan Yusuf Güney, ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun sahur programında yaptığı açıklamayı duyunca üzülecek. Ünlü ilahiyatçı astral seyahatin dinde yeri olmadığını açıkladı.

Astral seyahat var mıdır? Yusuf Güney, Nihat Hatipoğlu'nun sözlerini duyunca üzülecek

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte televizyon ekranlarında iftar ve sahur programları yapmaya başlayan Nihat Hatipoğlu vatandaşlardan gelen soruları yanıtlıyor. Kimi dövme kimi estetik sorarken bir genç de astral seyahat sorusunu ünlü ilahiyatçıya yöneltti.

"Astral seyahatle uzaya gittim, geldim. Astral seyahat bilimsel olarak da var" diyerek sık sık gündeme gelen Yusuf Güney, Nihat Hatipoğlu'nun bu sözlerini duyunca üzülecek.

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Nihat Hatipoğlu açıklamasında "Astral seyahatin dinde yeri yok bu tür şeyleri denemek de doğru değil. Özellikle bazı insanlar yani tefekkür dinde normaldir kainatın varlığını merak edip incelemek normaldir ama astral seyahatte ruhu en etkili hale getirip bedenden sıyrılmak gibi ifade edilen, değişik yerlerde bir seyahate çıkmak gibi ifade edilen bu seyahatin dinde hiçbir yeri yok psikolojik olarak da birçok savrulmayı beraberinde getirecek bir denemedir" dedi.

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"UZAYA GİTMEYİ BAŞARDIM" DEMİŞTİ

Nihat Hatipoğlu'nun açıklaması sonrası akla Güney'in sözleri geldi. Yusuf Güney daha önceki açıklamasında "Düşünce gücüyle bedenden ruhu ayırıp zaman kısıtlaması yaşamadan her yere gidebiliyorsunuz. Gezegenler arası da ulaşım sağlayabiliyorsun. Bir süre astral seyahat deneyimi yaşadım ve uzaya gitmeyi başardım" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Yusuf Güney Nihat Hatipoğlu
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