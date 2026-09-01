Gönül Dağı’nın Asuman’ı Hazal Çağlar Mercan Köşk ile anlaştı

TRT1’in cumartesi akşamlarına damgasını vuran dizisi “Gönül Dağı” dizisinde yeni sezon öncesi yaprak dökümü yaşandı. Gönül Dağı’nın Asuman'ı Hazal Çağlar da diziden ayrıldı. Oyuncu diziden ayrılır ayrılmaz yeni anlaşmasını da yaptı.

Hazal Çağlar, Mersin’de çekilen ve merakla beklenen “Mercan Köşk” dizisinde “Oya”ya hayat verecek ve iddialı bir avukat olarak seyirci karşısına çıkacak. Diziye 2. bölümde dahil olan güzel oyuncu tansiyonu artıracak.

MERCAN KÖŞK KONUSU

Atv’nin yeni dizilerinden olan “Mercan Köşk” dizisi cumartesi akşamı ekran macerasına başlıyor. Hain bir suikaste kurban giden babasının izinden ilerleyerek polis olan Cemre’nin (Hafsanur Sancaktutan) sarsıcı hikâyesiyle başlayan dizi merak edilen yeni sezon yapımlarından biri.