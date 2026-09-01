MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Gönül Dağı’nın Asuman’ı Hazal Çağlar Mercan Köşk ile anlaştı

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda Asuman karakterine veda eden Hazal Çağlar'ın yeni adresi belli oldu. Güzel oyuncu, ATV'nin iddialı yeni sezon dizisi Mercan Köşk kadrosuna katıldı.

Gönül Dağı’nın Asuman’ı Hazal Çağlar Mercan Köşk ile anlaştı

TRT1’in cumartesi akşamlarına damgasını vuran dizisi “Gönül Dağı” dizisinde yeni sezon öncesi yaprak dökümü yaşandı. Gönül Dağı’nın Asuman'ı Hazal Çağlar da diziden ayrıldı. Oyuncu diziden ayrılır ayrılmaz yeni anlaşmasını da yaptı.

Hazal Çağlar, Mersin’de çekilen ve merakla beklenen “Mercan Köşk” dizisinde “Oya”ya hayat verecek ve iddialı bir avukat olarak seyirci karşısına çıkacak. Diziye 2. bölümde dahil olan güzel oyuncu tansiyonu artıracak.

Gönül Dağı’nın Asuman’ı Hazal Çağlar Mercan Köşk ile anlaştı 1

MERCAN KÖŞK KONUSU

Atv’nin yeni dizilerinden olan “Mercan Köşk” dizisi cumartesi akşamı ekran macerasına başlıyor. Hain bir suikaste kurban giden babasının izinden ilerleyerek polis olan Cemre’nin (Hafsanur Sancaktutan) sarsıcı hikâyesiyle başlayan dizi merak edilen yeni sezon yapımlarından biri.

Gönül Dağı’nın Asuman’ı Hazal Çağlar Mercan Köşk ile anlaştı 2

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Serdar Ortaç isteyince ertelemişti! Şimdi ise...Serdar Ortaç isteyince ertelemişti! Şimdi ise...
Orhan Gencebay'ın eşinden bikinili poz! 'Rabbim cömert davranmış'Orhan Gencebay'ın eşinden bikinili poz! 'Rabbim cömert davranmış'

Anahtar Kelimeler:
hazal çağlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Giresun'da yüzlerce kişi hastaneye başvurdu! Bu belirtiler görüldü

Giresun'da yüzlerce kişi hastaneye başvurdu! Bu belirtiler görüldü

Arif Kocabıyık tır dorsesinin altında yakalandı

Arif Kocabıyık tır dorsesinin altında yakalandı

Amedspor, evinde Trabzonspor'u 90+2'de bulduğu golle 2-1 yendi

Amedspor, evinde Trabzonspor'u 90+2'de bulduğu golle 2-1 yendi

Cem yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

Cem yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

BİM'e su arıtma cihazı geliyor! 8-9 Eylül 2026 BİM kataloğu

BİM'e su arıtma cihazı geliyor! 8-9 Eylül 2026 BİM kataloğu

Dünyanın maaş haritası açıklandı: İstanbul’un sırası şaşırttı

Dünyanın maaş haritası açıklandı: İstanbul’un sırası şaşırttı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.