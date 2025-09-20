Ata Demirer aşkını ilan etti! Sevgilisinin doğum gününü böyle kutladı

Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren ünlü komedyen Ata Demirer yeni görüntüsüyle takipçilerinden tam not alıyor.

Tam 30 kilo veren ve değişimiyle gündemden düşmeyen Ata Demirer şimdi de özel hayatıyla adından söz ettirdi. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Ata Demirer, bir süredir Dilara Alemdar ile aşk yaşıyor.

Geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaşarak Demirer, son paylaşımıyla gündem oldu.

Ata Demirer, bir sigorta şirketinde müdür yardımcısı olarak çalışan Dilara Alemdar’ın doğum gününü görülmemiş fotoğraflarla kutladı.

"HEP BERABER OLSUN"

53 yaşındaki ünlü komedyen, sevgilisine "Doğum günün kutlu olsun. Hep beraber olsun sevdiğim kadın" diye seslendi. Ünlü çiftin mutluluk pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.