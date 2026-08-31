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Atiye'nin 4'üncü bebeği dünyaya geldi! Kızının adı...

Şarkıcı Atiye, 4'üncü bebeğini kucağına aldı. 4. kez kızı olan Atiye bakın kızına ne isim koydu.

Atiye'nin 4'üncü bebeği dünyaya geldi! Kızının adı...

Hamileliğinin son anına kadar konserlerine devam eden Atiye, geçtiğimiz ay "Çocuk da Yaparım Kariyer de' sloganının tam olarak vücut bulmuş haliyim" demişti.

4'üncü bebeklerini bekleyen çiftten müjdeli haber geldi. Ünlü şarkıcı, bebeğini kucağına aldı.

Kız bebek dünyaya getiren Atiye, çocuğuna Imany adını verdi.

Atiye nin 4 üncü bebeği dünyaya geldi! Kızının adı... 1

Atiye, 2018'de prodüktör Erol Sebebci ile evlenmişti. Çift; ilk çocukları Ferah Feyza'yı 2019 yılında, Neva'yı 2023'te, 3'üncü çocukları Rumi'yi ise 2024'te kucaklarına almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Atiye
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