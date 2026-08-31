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HBO Max Eylül 2026 takvimi belli oldu! Dizi, film ve belgesel yağmuru başlıyor

HBO Max, Eylül 2026 içerik takvimini duyurdu. Babylon Berlin’in ilk dört sezonundan Elvis, Sicario ve Drive My Car gibi filmlere, Türk sinemasının usta yönetmenlerinden özel seçkilere kadar onlarca yeni yapım platformdaki yerini alıyor.

HBO Max Eylül 2026 takvimi belli oldu! Dizi, film ve belgesel yağmuru başlıyor

HBO Max, eylül takvimini duyurdu. HBO Max'ın eylül ayındaki dizileri dikkat çekti.

Dizi kategorisinde Youth, 4 Blocks Zero, Collision ve Paolo izleyiciyle buluşurken, sevilen Alman dizisi Babylon Berlin ilk dört sezonuyla HBO Max kütüphanesine ekleniyor.

HBO Max Eylül 2026 takvimi belli oldu! Dizi, film ve belgesel yağmuru başlıyor 1

Filmler kategorisinde Wuthering Heights, Elvis, I Lost My Body, Une Nuit, The Farewell, Les Femmes au Balcon, Sicario, Le Système Victoria, Atomic Blonde, Drive My Car ve Lee platformdaki yerini alıyor.

Eylül ayında Türk sinemasının önemli isimleri de HBO Max’te geniş bir seçkiyle izleyici karşısına çıkıyor. Modern Ustalar başlığı altında Uğur Yücel’den Kaan Müjdeci’ye, Çağan Irmak’tan Tayfun Pirselimoğlu’na, Murat Düzgünoğlu’ndan Erden Kıral’a uzanan farklı kuşaklardan yönetmenlerin filmleri ay boyunca kütüphaneye eklenecek. Ejder Kapanı, Sivas, Iguana Tokyo, Neden Tarkovski Olamıyorum?, Piano Piano Bacaksız, Toz Bezi, Albüm, Yuva, Bilmemek, Unutursam Fısılda ve Taksim Hold'em seçkinin öne çıkan yapımları arasında yer alıyor.

Komedi filmleri seçkisinde Çakallarla Dans serisinin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci filmleri; Maide'nin Altın Günü, Kardeşim Benim 1 ve 2, Fırıncının Karısı ve Takım: Mahalle Aşkına izleyicilerle buluşuyor. Korku kategorisinde ise Wake Up, Werewolves ve Trap platformdaki yerlerini alacaklar.

HBO Max Eylül 2026 takvimi belli oldu! Dizi, film ve belgesel yağmuru başlıyor 1

Belgesel ve belgesel serileri kategorisinde Diabolical: The Epstein Files, A Killer Story, The Idaho College Murders: Catching Kohberger, The Pandemic Prophet, Saman: The Hidden Truth ve The Good Spirit: Behind The Door Of The Opus Dei eylül ayında yayında olacak.

Çocuklar için Dino Ranch – Island Explorers kütüphaneye eklenirken, Amerika Açık Tenis Turnuvası da 14 Eylül’e kadar canlı yayınlarla HBO Max’te olacak.

HBO MAX EYLÜL DİZİLERİ

  • Babylon Berlin (1-4. Sezon) – 2 Eylül: Kölnlü komiser Gereon Rath, ‘Muhteşem Yirmiler’ döneminin siyasi ve toplumsal değişimlerinin merkez üssü olan Berlin'e tayin olur.
  • Collision – 7 Eylül: İş insanı Miguel Ángel gizemli bir kazada hayatını kaybettiğinde, kızı Zoé ve ayrı yaşadığı eşi Belén şirketin kontrolünü ele geçirmek için çetin bir mücadeleye girişir.
  • Youth – 21 Eylül: 8 bölümden oluşan HBO Orijinal komedi dizisi Youth, 50 yaşında boşanmış bir kadının, hasta ebeveynlerine bakmak ve çoktan kendi ayakları üzerinde durması gereken oğluyla ilgilenmek arasında mekik dokurken aşk ve heyecan arayışına girmesini konu alıyor.
  • HBO Max Eylül 2026 takvimi belli oldu! Dizi, film ve belgesel yağmuru başlıyor 3
  • 4 Blocks Zero – 25 Eylül: 1990'ların Berlin'inde geçen ve Max Orijinal serisi '4 Blocks'un öncesini anlatan 8 bölümlük HBO Orijinal drama dizisi, Hamady ailesinin ilk yıllarına odaklanıyor. Dört çocuğu ve kayınvalidesiyle Lübnan'dan kaçan Malik Hamady, Almanya'da ailesine daha iyi bir yaşam sunmaya çalışırken önyargılar ve günlük yaşamın zorlukları karşısında tutunma mücadelesi verir. Kayınbiraderi İbrahim'in sekiz yıl sonra hapisten çıkıp aileye katılmasıyla sakladığı tehlikeli sır, bir zincirleme reaksiyon başlatır.
  • Paolo – 25 Eylül: Sıradan bir yaşam süren işçi sınıfından genç bir adam olan Paolo'nun yolu, hırslı ve karizmatik genç politikacı Téophane ile kesişir. Paolo kısa sürede giderek artan ölümcül bir saplantıya kapılır ve çok geçmeden cesetler üst üste yığılmaya başlar…

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