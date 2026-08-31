HBO Max Eylül 2026 takvimi belli oldu! Dizi, film ve belgesel yağmuru başlıyor

HBO Max, eylül takvimini duyurdu. HBO Max'ın eylül ayındaki dizileri dikkat çekti.

Dizi kategorisinde Youth, 4 Blocks Zero, Collision ve Paolo izleyiciyle buluşurken, sevilen Alman dizisi Babylon Berlin ilk dört sezonuyla HBO Max kütüphanesine ekleniyor.

Filmler kategorisinde Wuthering Heights, Elvis, I Lost My Body, Une Nuit, The Farewell, Les Femmes au Balcon, Sicario, Le Système Victoria, Atomic Blonde, Drive My Car ve Lee platformdaki yerini alıyor.

Eylül ayında Türk sinemasının önemli isimleri de HBO Max’te geniş bir seçkiyle izleyici karşısına çıkıyor. Modern Ustalar başlığı altında Uğur Yücel’den Kaan Müjdeci’ye, Çağan Irmak’tan Tayfun Pirselimoğlu’na, Murat Düzgünoğlu’ndan Erden Kıral’a uzanan farklı kuşaklardan yönetmenlerin filmleri ay boyunca kütüphaneye eklenecek. Ejder Kapanı, Sivas, Iguana Tokyo, Neden Tarkovski Olamıyorum?, Piano Piano Bacaksız, Toz Bezi, Albüm, Yuva, Bilmemek, Unutursam Fısılda ve Taksim Hold'em seçkinin öne çıkan yapımları arasında yer alıyor.

Komedi filmleri seçkisinde Çakallarla Dans serisinin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci filmleri; Maide'nin Altın Günü, Kardeşim Benim 1 ve 2, Fırıncının Karısı ve Takım: Mahalle Aşkına izleyicilerle buluşuyor. Korku kategorisinde ise Wake Up, Werewolves ve Trap platformdaki yerlerini alacaklar.

Belgesel ve belgesel serileri kategorisinde Diabolical: The Epstein Files, A Killer Story, The Idaho College Murders: Catching Kohberger, The Pandemic Prophet, Saman: The Hidden Truth ve The Good Spirit: Behind The Door Of The Opus Dei eylül ayında yayında olacak.

Çocuklar için Dino Ranch – Island Explorers kütüphaneye eklenirken, Amerika Açık Tenis Turnuvası da 14 Eylül’e kadar canlı yayınlarla HBO Max’te olacak.

HBO MAX EYLÜL DİZİLERİ