Esra Erol ne zaman başlayacak? Esra Erol'da saat kaçta?

ATV ekranlarının uzun yıllardır ilgiyle takip edilen gündüz kuşağı programı Esra Erol'da, yaz arasının ardından yeni sezon için geri sayıma geçti. Müge Anlı ile Tatlı Sert ekrana gelince "Esra Erol'da ne zaman başlayacak?" sorusu da merak edildi.

26 Haziran'da sezon finali yapan programın yeni yayın döneminin başlayacağı tarih izleyiciler tarafından araştırılıyor. Kanalın yayın takvimine göre Esra Erol, yeni sezonuyla 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 16.00'da canlı yayınla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

ESRA EROL'DA SAATİ?

Esra Erol'da programının yeni sezonu 31 Ağustos 2026 Pazartesi saat 16.00'da başlıyor.