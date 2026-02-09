MAGAZİN

Türkiye Kültür Yolu büyüyor! Bakan Ersoy, "Kültür ve sanatla buluşmayan kalmayacak" dedi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 2026 yılı şehir ve tarihlerini açıkladı. 2027 yılı sonu itibariyle Türkiye’deki 30 büyükşehirin tamamı Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamına alınmış olacak. Bakan Ersoy, 30 büyükşehirin tamamının festivale dahil edilmesiyle kültür ve sanatın Türkiye’nin dört bir yanında daha geniş kitlelere ulaşacağını belirterek, “Kültür ve sanatla buluşmayan vatandaşımız kalmayacak” dedi.

Türkiye Kültür Yolu büyüyor! Bakan Ersoy, "Kültür ve sanatla buluşmayan kalmayacak" dedi
Cansu Çamcı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 2026 yılı şehir ve tarihlerini açıklarken, kültür-sanat alanında tarihi bir hedefin de altını çizdi. Buna göre, 2027 yılı sonu itibariyle Türkiye’deki 30 büyükşehirin tamamı Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamına alınmış olacak. 2026 yılında Aydın, Eskişehir, Kahramanmaraş, Mersin, Ordu ve Sakarya’nın da takvime eklenmesiyle birlikte, Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl 26 ilde milyonlarca sanatseveri ağırlayacak.

Festival maratonu, bahar aylarından sonbahara kadar Türkiye’nin dört bir yanında sürecek.

Türkiye Kültür Yolu büyüyor! Bakan Ersoy, "Kültür ve sanatla buluşmayan kalmayacak" dedi 1

2027’DE TÜM BÜYÜKŞEHİRLER KÜLTÜR YOLU ZİNCİRİNE EKLENİYOR

Bakan Ersoy, gelecek yıl atılacak adımın ise kültür politikaları açısından tamamlayıcı bir dönüm noktası olduğunu belirtti. 2027 yılında Balıkesir, Denizli, Hatay, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ’ın da festival zincirine dahil edilmesiyle, Türkiye’deki tüm büyükşehirler Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne dahil edilmiş olacak.

Bu gelişmeyle birlikte Türkiye Kültür Yolu Festivali, şehir şehir ilerleyen bir etkinlik olmaktan çıkarak, ülke geneline yayılmış, sürekli ve kapsayıcı bir kültür altyapısı niteliği kazanacak.

Türkiye Kültür Yolu büyüyor! Bakan Ersoy, "Kültür ve sanatla buluşmayan kalmayacak" dedi 2

2021’DE İSTANBUL İLE BAŞLADI, BUGÜN “DÜNYANIN EN BÜYÜK FESTİVALİ”

2021 yılında İstanbul’da 80 mekanda ve 2 binin üzerinde sanatçıyla başlayan Türkiye Kültür Yolu Festivali, bugün ölçeği, yaygınlığı ve etkisiyle “dünyanın en büyük festivali” konumuna ulaştı.

Türkiye Kültür Yolu büyüyor! Bakan Ersoy, "Kültür ve sanatla buluşmayan kalmayacak" dedi 3

Festival, İstanbul ile başladığı 2021’den bu yana her yıl büyüyerek; şehir sayısını 1’den 20’ye, mekan sayısını 80’den 1.000’e, sanatçı sayısını 2.000’den 50.000’e, etkinlik sayısını ise 380’den 9.600’e yükseltti. 2026’da 26 şehirde festival yapılacak, 2027 yılında ise tüm büyükşehirlere Türkiye Kültür Yolu Festivali ulaşmış olacak. Bakan Ersoy, festivalin yalnızca bir etkinlik takvimi değil, Türkiye’nin kültürel hafızasını şehirler üzerinden yeniden kuran kalıcı bir kültür modeli haline geldiğini vurguladı.

Türkiye Kültür Yolu büyüyor! Bakan Ersoy, "Kültür ve sanatla buluşmayan kalmayacak" dedi 4

22 MİLYON KİŞİ KÜLTÜR SANATLA BULUŞTU

Türkiye’nin kültürel zenginliğini tüm yurda taşıyan Türkiye Kültür Yolu Festivali, 2025 yılında da büyük bir başarıya imza attı. Festival kapsamında 20 şehirde toplam 9.645 etkinlik düzenlenirken, 22 milyon kişiye ulaşıldı. Aylar boyunca süren kapsamlı programlarla şehirler kültür ve sanatla buluştu; festival etkinlikleri toplumsal etkileşimi güçlendirirken yerel ekonomilere de önemli katkılar sağladı.

Türkiye Kültür Yolu büyüyor! Bakan Ersoy, "Kültür ve sanatla buluşmayan kalmayacak" dedi 5

AVRUPA FESTİVALLER BİRLİĞİ ÜYESİ: 8 AY, 20 ŞEHİR, 9 BİN 600’ÜN ÜZERİNDE ETKİNLİK

Cumhuriyet’in 100’üncü yılından bu yana Avrupa Festivaller Birliği üyesi olan festival, geçtiğimiz yıl 8 ay boyunca 20 şehirde, 1.000’den fazla etkinlik noktasında, 50 bini aşkın sanatçının katılımıyla 9 bin 600’ün üzerinde etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Türkiye Kültür Yolu büyüyor! Bakan Ersoy, "Kültür ve sanatla buluşmayan kalmayacak" dedi 6

Anahtar Kelimeler:
Turizm kültür
