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Avrupa Yakası'nın Gaffur'u Peker Açıkalın son haliyle şaşırttı! Bıyık bırakıp saçlarını sıfıra vurdu

Ekmek Teknesi, Avrupa Yakası, Yahşi Cazibe gibi birçok başarılı projede yer alan ve uzun zamandır ekranlardan uzak olan Peker Açıkalın son halini paylaştı. Sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Peker Açıkalın saçlarını sıfıra vurdu, görenler ilk bakışta tanıyamadı.

Avrupa Yakası'nın Gaffur'u Peker Açıkalın son haliyle şaşırttı! Bıyık bırakıp saçlarını sıfıra vurdu
Kubra Akalın

Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı "Gaffur" karakteriyle hafızalara kazınan ve birçok başarılı dizide de yer alan Peker Açıkalın sağlık sorunlarıyla gündeme geliyordu. Son olarak Ağustos 2024'te Peker Açıkalın'ın beyin kanaması geçirdiği iddia edilmişti. Peker Açıkalın'ın şimdi de son hali gündeme geldi.

PEKER AÇIKALIN SON HALİNİ PAYLAŞTI

Peker Açıkalın sosyal medya hesabından "Selanik kökenli, Beyoğlu nüfusuna kayıtlı, Dolapdere'de büyümüş, Kuvâ-yi- Milliyeli bir TÜRK vatandaşı olarak, yeni imajımdır. NE MUTLU TÜRKÜM diyenlere" notuyla son halini paylaştı.

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CEMİL İPEKÇİ YORUMLARI

Peker Açıkalın'ın görünümü sosyal medyayı salladı. İlk bakışta ünlü oyuncuyu görenler tanımakta zorlandı.

Sosyal medyada "Cemil İpekçi sandım", "Bu adama ne olmuş", "Yazık yaşlanmış" yorumları yapıldı.

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Peker Açıkalın son olarak doktoruyla kamera karşısına geçerek bir açıklama yapmıştı. Açıkalın "Yalan yanlış haberlere inanmayın, sağlığım yerinde. Konuşmamda ve yürümemde bir sakatlık yok" ifadelerini kullanmıştı.

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Peker Açıkalın, "Gülcemal", "Vezir Parmağı", "Yahşi Cazibe", "Türkler Çıldırmış Olmalı", "Hababam Sınıfı Askerde", "Maskeli Beşler" ve "Ekmek Teknesi" gibi yapımlarda rol aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Peker Açıkalın
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