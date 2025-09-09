Ay Yapım’dan flaş transfer! Nurgül Yeşilçay 'Ömür Usta'yla setlere dönüyor

“İkinci Bahar”, “Asmalı Konak” ve “Paramparça” gibi unutulmaz dizilerle hafızalara kazınan Nurgül Yeşilçay'ın, “Veda Mektubu”nun ardından uzun süredir hangi projeyle ekrana döneceği merak ediliyordu.

Nurgül Yeşilçay, “Ömür Usta” ile yeniden televizyon ekranlarında sevenleriyle buluşacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; eğer anlaşma kesinleşirse Nurgül Yeşilçay, genç yaşta evlendirildiği eşinin ortadan kaybolmasının ardından üç çocuğu, bir torunu ve kayınvalidesine hem boyacılık hem de tamircilik yaparak bakan güçlü bir kadına hayat verecek.

Dizinin yönetmen koltuğunda Hilal Saral otururken, senaryosunu ise Çağla Kızılelma kaleme alıyor.

“Ömür Usta”, 2026 yılında NOW TV’nin iddialı dizileri arasında yer alacak.