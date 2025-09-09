MAGAZİN

Ay Yapım’dan flaş transfer! Nurgül Yeşilçay 'Ömür Usta'yla setlere dönüyor

Başarılı oyunculuğuyla tanınan ve bir süredir ekrandan uzak olan Nurgül Yeşilçay, yeni adresini seçti.

Kubra Akalın

“İkinci Bahar”, “Asmalı Konak” ve “Paramparça” gibi unutulmaz dizilerle hafızalara kazınan Nurgül Yeşilçay'ın, “Veda Mektubu”nun ardından uzun süredir hangi projeyle ekrana döneceği merak ediliyordu.

Nurgül Yeşilçay, “Ömür Usta” ile yeniden televizyon ekranlarında sevenleriyle buluşacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; eğer anlaşma kesinleşirse Nurgül Yeşilçay, genç yaşta evlendirildiği eşinin ortadan kaybolmasının ardından üç çocuğu, bir torunu ve kayınvalidesine hem boyacılık hem de tamircilik yaparak bakan güçlü bir kadına hayat verecek.

Dizinin yönetmen koltuğunda Hilal Saral otururken, senaryosunu ise Çağla Kızılelma kaleme alıyor.

“Ömür Usta”, 2026 yılında NOW TV’nin iddialı dizileri arasında yer alacak.

Nurgül Yeşilçay
