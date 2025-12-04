MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Emrah oğlu Elyasa'yı paylaştı! Görenler "Tayfun'un aynısı" dedi

'Küçük Emrah' olarak hafızalara kazınan Emrah Erdoğan İpek, sosyal medya hesabından 11 yaşına giren oğlu Elyesa'nın doğum gününü kutladı. Elyesa'yı görenlerin aklına Emrah'ın kabul etmediği oğlu Tayfun geldi.

Emrah oğlu Elyasa'yı paylaştı! Görenler "Tayfun'un aynısı" dedi

Götür Beni Gittiğin Yere, Unutabilsem, Ağla Gözbebeğim, Bizi Kimse Ayıramaz, Belalım Benim, Boynu Bükükler, Vurmayın gibi şarkılarla adından bahsettiren şarkıcı Emrah son paylaşımıyla dikkat çekti.

Emrah'ın Sibel Kirer ile evliliğinden Elyesa ve Eleysa adında iki çocuğu var. Çocuklarıyla yaptığı paylaşımlarla sık sık ilgi odağı olan başarılı şarkıcı, son olarak oğlu Elyesa'nın doğum gününü kutladı.

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Emrah, gönderisine "Canım oğlum, doğum günün kutlu olsun… Ve artık 11 yaşındasın. Allah'ım seni nazarlardan korusun" notunu düştü.

Emrah oğlu Elyasa yı paylaştı! Görenler "Tayfun un aynısı" dedi 1

Bu paylaşım sonrası ise akla Emrah'ın kabul etmediği oğlu Tayfun geldi. Sosyal medyada Emrah ve Elyesa'nın fotoğrafının altına "Büyük oğluna benziyor", "Aynı Tayfun", "Resmen büyük oğlunun aynısı" yorumları yağdı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Emrah'ın oğlu için "Resmen Küçük Emrah" yorumlarında bulundu.

Emrah oğlu Elyasa yı paylaştı! Görenler "Tayfun un aynısı" dedi 2

BÜYÜK OĞLUYLA GÖRÜŞMÜYOR

Hayranı Ebru Çolak'ın 4.5 yıl süren hukuk mücadelesi sonrası Emrah'ın Tayfun'un biyolojik babası olduğu kanıtlanmış ve bunun üzerine ünlü şarkıcının Tayfun'u nüfusuna alması yıllar sürmüştü. Tayfun'u nüfusuna almasına rağmen hiçbir zaman tam olarak kabullenmeyen Emrah oğluyla görüşmüyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Emeklilik' açıklaması: "Evimizi, arabamızı aldık..."'Emeklilik' açıklaması: "Evimizi, arabamızı aldık..."
Son ceketin sahibi belli oldu! İşte finale kalanlarSon ceketin sahibi belli oldu! İşte finale kalanlar

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
emrah
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı!

Korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı!

CHP lideri Özel: "Asgari ücret teklifimiz 39 bin TL"

CHP lideri Özel: "Asgari ücret teklifimiz 39 bin TL"

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitti mi? İspanyol gazeteciden kadro dışı iddiası

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitti mi? İspanyol gazeteciden kadro dışı iddiası

Final kararına seyirciden tepki! Halit Ergenç X'te TT oldu

Final kararına seyirciden tepki! Halit Ergenç X'te TT oldu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

En düşük emekli maaşı için net rakam! Özgür Erdursun'dan Ocak zammı hesabı

En düşük emekli maaşı için net rakam! Özgür Erdursun'dan Ocak zammı hesabı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.