Emrah oğlu Elyasa'yı paylaştı! Görenler "Tayfun'un aynısı" dedi

Götür Beni Gittiğin Yere, Unutabilsem, Ağla Gözbebeğim, Bizi Kimse Ayıramaz, Belalım Benim, Boynu Bükükler, Vurmayın gibi şarkılarla adından bahsettiren şarkıcı Emrah son paylaşımıyla dikkat çekti.

Emrah'ın Sibel Kirer ile evliliğinden Elyesa ve Eleysa adında iki çocuğu var. Çocuklarıyla yaptığı paylaşımlarla sık sık ilgi odağı olan başarılı şarkıcı, son olarak oğlu Elyesa'nın doğum gününü kutladı.

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Emrah, gönderisine "Canım oğlum, doğum günün kutlu olsun… Ve artık 11 yaşındasın. Allah'ım seni nazarlardan korusun" notunu düştü.

Bu paylaşım sonrası ise akla Emrah'ın kabul etmediği oğlu Tayfun geldi. Sosyal medyada Emrah ve Elyesa'nın fotoğrafının altına "Büyük oğluna benziyor", "Aynı Tayfun", "Resmen büyük oğlunun aynısı" yorumları yağdı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Emrah'ın oğlu için "Resmen Küçük Emrah" yorumlarında bulundu.

BÜYÜK OĞLUYLA GÖRÜŞMÜYOR

Hayranı Ebru Çolak'ın 4.5 yıl süren hukuk mücadelesi sonrası Emrah'ın Tayfun'un biyolojik babası olduğu kanıtlanmış ve bunun üzerine ünlü şarkıcının Tayfun'u nüfusuna alması yıllar sürmüştü. Tayfun'u nüfusuna almasına rağmen hiçbir zaman tam olarak kabullenmeyen Emrah oğluyla görüşmüyor.