Ayağı kırılan Aras Bulut İynemli ameliyat oldu! İşte ilk kare...

Başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli, geçtiğimiz günlerde babası Cengiz İynemli’nin ölüm haberiyle sarsılmıştı. Zor günler geçiren oyuncu, bir süre setlere ara vermişti.Baba Cengiz İynemli’nin naaşı Kilyos Mezarlığı’na defnedildi. Ünlü oyuncuyu, sanat dünyasından arkadaşları zor gününde yalnız bırakmamıştı.

DİZİDE KAZA GEÇİRDİ

34 yaşındaki ünlü oyuncu sette talihsiz bir kaza geçirdi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Aras Bulut İynemli'nin sette aksiyon sahnesi çekilirken ayağı burkuldu.

AMELİYAT EDİLDİ

Hastaneye kaldırılan oyuncunun ayak bileğinde bir kırık oluştuğu tespit edildi. Ameliyat edilen İynemli'nin bir süre evinde dinleneceği ve en kısa zamanda sete döneceği öğrenildi.

İŞTE İLK KARE!

Ayağı kırılan ünlü oyuncudan hastaneden ilk kare geldi. Sosyal medyadan paylaşan İynemli'yi dostları yalnız bırakmadı.

İynemli; "Allah beterinden korusun. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim." diye konuştu.