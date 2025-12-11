"Aycan Yanaç beni yere yatırıp başımı duvara vurdu" iddiası! Açıklama gecikmedi

Geçmişte Survivor yarışmalarına katılarak tanınan Aycan Yanaç hakkındaki darp iddiaları gündeme geldi.

Fizyoterapist Nisa Sözen, tuvalette Aycan Yanaç tarafından darp edildiğini öne sürdü. Yanaç'ın yüzüne vurduğunu ve yerde saçını çektiğini iddia eden Sözen, hastaneden darp raporu alarak şikayetçi oldu. Eğlence mekanında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili konuşan Nisa Sözen, "Direkt suratıma vurdu. Ben zaten o sırada yere düştüm. Saçımı tuttu, yüzümü, bir şey görmüyordum o esnada. Ne oluyor, ne bitiyor, içeride kimse yoktu. Yerden kalktım. Beni tekrar aynı şekilde yüzüme vurarak yere yatırdı" dedi ve şunları söyledi:

"Birkaç kere beni yere yatırdı. Tuvalet zaten dar. Küçük bir yer. Kaç kere başımı duvara vurdum yere yatarken. Her yerim çok fena. Saçımı çekmiş; çekti yani çok net hatırlamıyorum o anları. Kafamı duvara vurduğum için üstü şiş. Kafamın burası şiş. Bu şekilde olaylar."

"DARP RAPORU ALDIM"

Nisa Sözen, "Bacağımda kocaman bir sıyrık var. Sonra çıktık mekandan. Kızı korudular. Mekanda tanıdığım dediğim insanlar kızı aldı, ofis gibi bir yere götürdüler. Beni mekandan dışarı çıkartmaya çalıştılar ki ben zaten olay çıkmasın diye dışarı çıktım. Zaten hüngür hüngür ağlıyordum o sırada. Polisi çağırdım. Sadece ikizim o sırada beni o halde ağlarken gördüğü için çok sinirlendi. İçeri girmeye çalıştı falan. Mekan hiçbir şekilde o esnada bana yanıma gelmedi, iyi misin demedi, bana bir su vermedi, kimse. Bakın burayı özellikle söylüyorum, hiç kimse. Bu arada bu olaylar olurken, tuvaletin, yani bu kadınlar tuvaletinde olduğu için, tuvaletin dış kısmında beni bir şekilde tuvaletten attılar, ittiler, anlamadım ne olduğunu.

Dış kısmında işte ben kendime anlatmaya çalışıyorum, ağlıyorum bir yandan, bir tane uzun boylu tahmin ediyorum ki güvenlik. Ben kendimi açıklamaya çalışırken 'Gördüm kızı kaç kere yere yatırdı' dedi. Neyse buradan sonra ben çıktım ettim. Kapıda işte dediğim gibi ikizim sinirlendi. O sırada polisler geldi. Bu sırada hiçkimse benim yanımda olmadı. Kimse bana 'İyi misin' demedi. Geçmiş olsun demedi. Ertesi gün ne bir arama ne birşey olmadı. Tabii ki ben o gün hemen karakola gittim şikayetçi oldum. Darp raporu aldım hastanede tomografi çekildi. Kan verdim. Röntgen çekildi, göğüs röntgeni. Dizim acıdı, dizimin röntgeni çekildi" ifadelerini kullandı.

İDDİALARI YALANLADI

Sosyal medya hesabı üzerinden avukatı aracılığıyla açıklama yapan Aycan Yanaç ise, "Sosyal medya ve bazı internet platformlarında müvekkilimiz Aycan Yanaç'a yönelik servis edilen 'Darp' iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna sunulan içerik ve açıklamalar eksik, çarpıtılmış ve yönlendirici niteliktedir. Gerçek dışı söylemler üzerinden yapılan paylaşımlar, tarafımızca 'Gündeme gelme' ve 'İtibar zedeleme' amacı taşıyan açıklamalar olarak değerlendirilmekte olup, ilgili kişi ve mecralar hakkında gerekli hukuki süreç başlatılmıştır. Kamuoyunun tek taraflı beyanlara ve kişilik haklarına zarar verici nitelikteki açıklamalara itibar etmemesini önemle rica ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA