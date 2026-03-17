YouTuber Testo Taylan gözaltına alındı!

Burak Doğan'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Testo Taylan isimli Taylan Özgüç Danyıldız hakkında sosyal medya hesabında paylaştığı bir video sonrası soruşturma başlattı.

2 AYRI SUÇTAN

“Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” ve “Müstehcenlik” suçlamalarıyla başlatılan soruşturma kapsamında Danyıldız gözaltına alını.

DAHA ÖNCEDE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Geçtiğimiz sene Temmuz ayında 13 yaşındaki hayranını darp ettiği iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında Kocaeli'nin Körfez ilçesinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınmış, fenomen isim İfadesinin ardından serbest bırakılmıştı.