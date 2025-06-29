MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Aydan Şener beyaz bikinisiyle poz verdi! Yaşını duyanlar inanamadı

1981 Türkiye Güzeli Aydan Şener güzelliğiyle hayran bırakıyor. Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden olan Aydan Şener bikinisiyle poz verince yine adından söz ettirdi.

Aydan Şener beyaz bikinisiyle poz verdi! Yaşını duyanlar inanamadı
Kubra Akalın

'Çalıkuşu' romanının dizi uyarlamasında oynadığı 'Feride' karakteriyle üne kavuşan Yeşilçam'ın güzel oyuncularından Aydan Şener yıllara meydan okuyor.

Güzelliğiyle sık sık adından söz ettiren Aydan Şener de yaz sezonuna giriş yaptı.

Aydan Şener beyaz bikinisiyle verdiği pozla yine adından söz ettirdi. 62 yaşındaki güzel oyuncuyu görenler "Kadın yaşlanmıyor", "İnanılmaz güzel bir kadın", "Büyüleyici" yorumlarında bulundu.

2

Aydan Şener bir süre önce yaptığı bir söyleşide kendisine gelen yorumlardan rahatsız olduğunu dile getirmişti.

3

Aydan Şener "Yaşımla başımla hiç derdim yok, genç görünme sevdam da yok. Herkes yaşının güzeli olsun. '20 yaşında gibisiniz' demeleri benim için iltifat bile değil. Yaşsızım ben. Önemli olan içindeki çocuğu yaşatmak. O çocuk varken yaşlanmıyorsunuz. Sayılara takılmayın" demişti.

Ekran görüntüsü 2025-06-29 082132

Mynet Anket Aydan Şener'in Güzelliği Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Gerçekten yaşlanmıyor!
Yaşıyla gurur duymalı.
Çok abartılıyor
Bu anket 4 saat 56 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler
Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Makedon göçmeni eşiyle Gazi Koşusu'na geldi! Sade tarza beğeni yağdıMakedon göçmeni eşiyle Gazi Koşusu'na geldi! Sade tarza beğeni yağdı
"Eniştem" diyordu! Çok fena yakalandılar"Eniştem" diyordu! Çok fena yakalandılar

Anahtar Kelimeler:
Aydan Şener
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
acaba kac estetikten sonra
banyo yaptıktan sonra kameralar karşısına geçsin.
Perte çıkmış bir araç ne kadar yenilene bilir? Bunlar eski model antika.. Bence öylede kalmalı..
En Çok Okunan Haberler
Adana'da dehşet! 21 gün önce evlendiği eşini balkondan attı

Adana'da dehşet! 21 gün önce evlendiği eşini balkondan attı

Galatasaray'a Victor Osimhen'den kötü haber geldi! Napoli ile antrenmanlara çıkacak

Galatasaray'a Victor Osimhen'den kötü haber geldi! Napoli ile antrenmanlara çıkacak

Susurluk'ta katliam gibi kaza! 4 kişi hayatını kaybetti: Cansız bedenler etrafa savruldu

Susurluk'ta katliam gibi kaza! 4 kişi hayatını kaybetti: Cansız bedenler etrafa savruldu

Dün Kadıköy'de gözaltına alınmıştı! İrfan Değirmenci hakkında karar verildi

Dün Kadıköy'de gözaltına alınmıştı! İrfan Değirmenci hakkında karar verildi

Cesur pozlarını paylaştı! Bir erkek takipçisi dayanamadı

Cesur pozlarını paylaştı! Bir erkek takipçisi dayanamadı

Bakan Tunç duyurdu! Orman yangınlarına 17 gözaltı

Bakan Tunç duyurdu! Orman yangınlarına 17 gözaltı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.