Aydan Şener beyaz bikinisiyle poz verdi! Yaşını duyanlar inanamadı

'Çalıkuşu' romanının dizi uyarlamasında oynadığı 'Feride' karakteriyle üne kavuşan Yeşilçam'ın güzel oyuncularından Aydan Şener yıllara meydan okuyor.

Güzelliğiyle sık sık adından söz ettiren Aydan Şener de yaz sezonuna giriş yaptı.

Aydan Şener beyaz bikinisiyle verdiği pozla yine adından söz ettirdi. 62 yaşındaki güzel oyuncuyu görenler "Kadın yaşlanmıyor", "İnanılmaz güzel bir kadın", "Büyüleyici" yorumlarında bulundu.

Aydan Şener bir süre önce yaptığı bir söyleşide kendisine gelen yorumlardan rahatsız olduğunu dile getirmişti.

Aydan Şener "Yaşımla başımla hiç derdim yok, genç görünme sevdam da yok. Herkes yaşının güzeli olsun. '20 yaşında gibisiniz' demeleri benim için iltifat bile değil. Yaşsızım ben. Önemli olan içindeki çocuğu yaşatmak. O çocuk varken yaşlanmıyorsunuz. Sayılara takılmayın" demişti.