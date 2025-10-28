Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden veto! Edis ve Aleyna Tilki'nin son anda konserleri iptal oldu

Aydın Gençlik Festivali programında pek çok ünlü isim yer alıyordu. Programda ayrıca Ceza, Zeynep Bastık, Emircan İğrek, Sena Şener, Norm Ender, Madrigal gibi ünlü şarkıcılar dikkat çekti.

Festival programında sosyal medyada sahne tarzlarıyla çok konuşulan Aleyna Tilki ve Edis de vardı.

Ancak iddialara göre CHP'den AK Parti'ye geçen belediye başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yönettiği Aydın'da Aleyna Tilki ve Edis son anda veto yedi.

Odatv'nin iddiasına göre AK Parti Aydın İl Teşkilatından gelen tepkiler nedeniyle Aleyna Tilki ve Edis'in vereceği konserler son anda iptal edildi.

Aydın Gençlik Festivali programında listeye son anda ATİ242 ve Buray isimleri dahil edildi.