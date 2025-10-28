MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden veto! Edis ve Aleyna Tilki'nin son anda konserleri iptal oldu

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Aydın Gençlik Festivali'nde iki isim veto yedi. CHP'den AK Parti'ye geçişiyle gündem olan Özlem Çerçioğlu'nun Edis ve Aleyna Tilki isimlerini istemediği belirtildi. İki şarkıcının yerine getirilen isimler ise belli oldu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden veto! Edis ve Aleyna Tilki'nin son anda konserleri iptal oldu

Aydın Gençlik Festivali programında pek çok ünlü isim yer alıyordu. Programda ayrıca Ceza, Zeynep Bastık, Emircan İğrek, Sena Şener, Norm Ender, Madrigal gibi ünlü şarkıcılar dikkat çekti.

Festival programında sosyal medyada sahne tarzlarıyla çok konuşulan Aleyna Tilki ve Edis de vardı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi nden veto! Edis ve Aleyna Tilki nin son anda konserleri iptal oldu 1

Ancak iddialara göre CHP'den AK Parti'ye geçen belediye başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yönettiği Aydın'da Aleyna Tilki ve Edis son anda veto yedi.

Odatv'nin iddiasına göre AK Parti Aydın İl Teşkilatından gelen tepkiler nedeniyle Aleyna Tilki ve Edis'in vereceği konserler son anda iptal edildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi nden veto! Edis ve Aleyna Tilki nin son anda konserleri iptal oldu 2

Aydın Gençlik Festivali programında listeye son anda ATİ242 ve Buray isimleri dahil edildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Göğüslerini büyütecek! 'Çıplak sahne...'Göğüslerini büyütecek! 'Çıplak sahne...'
Emrah yeniden sahnelere döndü! Hem görünümü hem performansı eleştiri aldıEmrah yeniden sahnelere döndü! Hem görünümü hem performansı eleştiri aldı

Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki edis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul için kritik saat: Havada çarpışacaklar! "Çatışma olacak"

İstanbul için kritik saat: Havada çarpışacaklar! "Çatışma olacak"

Gözaltına alınan Türkler için sınır dışı kararı

Gözaltına alınan Türkler için sınır dışı kararı

Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı açıkladı! Meğer her şey o maçta başlamış...

Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı açıkladı! Meğer her şey o maçta başlamış...

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.