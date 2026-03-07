Dubai'de peş peşe patlama sesleri! Ivana Sert: 'Uçağımızı terk ediyoruz'

ABD-İsrail saldırısına misilleme yapan İran'ın füzeleri Dubai kentine düşmüştü. Dubai'de bulunan ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar gelmeye başladı.

Günlerdir Dubai'de mahsur kalan isimlerden biri de Ivana Sert ve oğluydu. Ünlü isim bugün ülkeye dönmek için uçağa bindi ancak peş peşe patlamaların olmasıyla birlikte seferler yeniden iptal oldu.

'PEŞ PEŞE PATLAMA OLDU'

Ivana Sert tüm yaşadıklarını video çekip anlattı. Ünlü isim 'Dubai havalimanındayız şuanda. 20 dakika önce bir ses duyduk, patlama oldu. Müdahale ettiler. İnşallah uçuş olacak bugün, dua edelim.' diyerek bir paylaşım yaptı.

'UÇAĞIMIZI TERK EDİYORUZ'

Sert daha sonra; 'Maalesef uçağımızı terk ediyoruz. Güvenli değil uçmaya. 3 tane patlama oldu. Bir parça piste düştü. Ondan dolayı uçak kalkmadı. Müdahale edilince yine uçağa döneceğiz. Bekliyoruz. Havalimanı içi çok kalabalık. Tüm uçuşları durdurdular.