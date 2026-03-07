MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Dubai'de peş peşe patlama sesleri! Ivana Sert: 'Uçağımızı terk ediyoruz'

İçerik devam ediyor
Öznur Yaslı İkier

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı yapığı misillemenin ardından Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde patlama sesleri duyulmaya devam ediyor. Günlerdir Dubai'de mahsur kalan Ivana Sert ülkeye dönmek için bugün uçağa bindi. Ancak yeniden peş peşe patlamaların olmasıyla birlikte 'Uçağımızı terk ediyoruz' diyerek video çekti.

ABD-İsrail saldırısına misilleme yapan İran'ın füzeleri Dubai kentine düşmüştü. Dubai'de bulunan ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar gelmeye başladı.

Günlerdir Dubai'de mahsur kalan isimlerden biri de Ivana Sert ve oğluydu. Ünlü isim bugün ülkeye dönmek için uçağa bindi ancak peş peşe patlamaların olmasıyla birlikte seferler yeniden iptal oldu.

Dubai de peş peşe patlama sesleri! Ivana Sert: Uçağımızı terk ediyoruz 1

'PEŞ PEŞE PATLAMA OLDU'

Ivana Sert tüm yaşadıklarını video çekip anlattı. Ünlü isim 'Dubai havalimanındayız şuanda. 20 dakika önce bir ses duyduk, patlama oldu. Müdahale ettiler. İnşallah uçuş olacak bugün, dua edelim.' diyerek bir paylaşım yaptı.

Dubai de peş peşe patlama sesleri! Ivana Sert: Uçağımızı terk ediyoruz 2

'UÇAĞIMIZI TERK EDİYORUZ'

Sert daha sonra; 'Maalesef uçağımızı terk ediyoruz. Güvenli değil uçmaya. 3 tane patlama oldu. Bir parça piste düştü. Ondan dolayı uçak kalkmadı. Müdahale edilince yine uçağa döneceğiz. Bekliyoruz. Havalimanı içi çok kalabalık. Tüm uçuşları durdurdular.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran o liderleri açı açık uyardı: "Acımayız!" İran o liderleri açı açık uyardı: "Acımayız!"
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsrail füzesi, İran'da Türk TIR'ını vurdu! Şoför ağır yaralı İsrail füzesi, İran'da Türk TIR'ını vurdu! Şoför ağır yaralı

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti! Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!
Yeni rotası belli oldu! Son pozlarına beğeni yağdı Yeni rotası belli oldu! Son pozlarına beğeni yağdı
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ivana Sert
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran o liderleri açı açık uyardı: "Acımayız!"

İran o liderleri açı açık uyardı: "Acımayız!"

İran'dan çarpıcı iddia: "Uçak gemisine füze saldırısı düzenlendi"

İran'dan çarpıcı iddia: "Uçak gemisine füze saldırısı düzenlendi"

F.Bahçe'de bir şok daha! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı

F.Bahçe'de bir şok daha! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı

'Ölümüm duyulacak' dediği söylenmişti! Son hali ortaya çıktı

'Ölümüm duyulacak' dediği söylenmişti! Son hali ortaya çıktı

Cezayı duyan koştu! 140 bin TL'lik plaka kuyruğu

Cezayı duyan koştu! 140 bin TL'lik plaka kuyruğu

Vergi kaçakçılığında o sektör birinci oldu!

Vergi kaçakçılığında o sektör birinci oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.